高雄》館長稱「若貪汙一定揍」 韓國瑜一席話回應被讚爆

2018年10月28日 09:11 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

館長在臉書貼文稱若韓國瑜當選貪汙不做事，一定揍韓。韓則親自在下方回應說若他貪污，「你不用揍我，我一定提頭來見！」(擷取自館長臉書)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜月初時接受「館長」陳之漢的直播專訪，吸引大批網友觀看，可見兩人的人氣超夯！然而，館長在之後便經常被質疑其政治立場，更屢遭民進黨立委譏諷。館長昨天下午PO文稱韓國瑜把他害的多慘，並表示若韓當選貪汙不做事「一定揍」。韓國瑜則親自在下方回應表示「館長我如果貪污的話，你不用揍我，我一定提頭來見！」該則回應也引來快兩萬名網友按讚。

館長近日頻傳爭議，在直播中轟高雄花費百億打造衛武營國家藝術文化中心，認為根本是給政商名流去看的，並以電影《蝙蝠俠》來形容，乞丐根本不可能像布魯斯韋恩一家去看戲劇，「乞丐說」引發爭議。此外，館長日前造訪彰化社頭，看到工廠內都是剩下年邁的老員工在工作，加上襪子訂單衰退，每個月都是咬牙苦撐，痛批問題出在政府沒簽「ECFA」，不過卻引來部份在地人士不滿，稱館長在「唱衰」社頭，由於反彈聲浪不斷，館長也感嘆苦心被抹黑。

館長昨天在臉書發文指出，韓國瑜把他害的多慘，一下高雄乞丐，一下汙辱社頭，「當選你貪汙不做事我一定揍你知道嗎」。對此，韓國瑜則在下方回應表示「館長我如果貪污的話，你不用揍我，我一定提頭來見！」對此，白色正義聯盟在臉書發文指出，「這句話讓我感動了......」。

該則留言也吸引超過1.9萬名網友按讚，也有超過1900名網友回應。網友紛紛表示「回覆夠霸氣，不愧是韓哥，希望別辜負館長對韓哥的期待啊」、「這個對話很可以」、「韓總加油，已截圖存證」、「韓國瑜講出高雄又老又窮的卻能引起共鳴，這已經是民進黨跟北漂族的對決了」、「說話要算話哦，不要像某市長一樣」、「雖然我不是高雄人，但祝你當選」、「原本都不想選看藍綠都很沒用只有色彩，衝著不貪污這句話，我們家的票都支持你了」。

(中時電子報)