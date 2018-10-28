挑戰中監？扁預告：思考是否上階不上台、致詞不演講

2018年10月28日 09:40 中時 林宏聰

台中監獄同意保外就醫的前總統陳水扁在「4不前提」下，參加兒子陳致中造勢晚會，阿扁28日一早即發布新勇哥物語「感謝勇祥」，表示他一定抱病參加，但也坦承正在苦惱「是否可以『上階不上台』、『致詞不演講』、『披彩帶不談政治』、『歡迎媒體報導不接授媒體採訪』？真傷腦筋！」似乎預告又將挑戰中監畫下的紅線。

［新勇哥物語］第272集全文如下：

—勇哥感謝勇祥基於親情，改變勇三不再核准阿扁申請參加具強烈政治性選舉造勢活動，昨晚6時許由中監告知已經同意阿扁在4不前提下，可以到場參加致中競選總部成立大會！阿扁一定去，不見不散喔！

小勇：勇三下台前對阿扁參加致中在2018.3.17黨內初選期間所舉辦之「溫暖挺正義」晚會，未遵守規範「上台」送好彩頭，因而被勇三於2018.3.23處分不再核准參加類似性質的活動。

勇弟：勇祥不喜歡對嗆說幹話，上任後重視溝通與建立互信，贏得敬重！對阿扁申請參加致中競選總部成立大會，雖屬選舉造勢活動，仍斟酌致中係阿扁之子，基於家庭溫情、家長祝福等親情狀況，情可通融。依高雄長庚醫院所提醫療計畫書，符合職能治療目標，對健康治療顯有助益。爰同意阿扁可到場，但必須在4不前提下為之。可見羅部長能，蔡部長更能！

勇哥：阿扁將在高長醫療小組主治醫師陳順勝陪同下，就在今晚，一定抱病參加致中競選總部成立晚會，不見不散！因此如何不違背「不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪的4項前提」，阿扁還在苦思是否可以「上階不上台」、「致詞不演講」、「披彩帶不談政治」、「歡迎媒體報導不接授媒體採訪」？真傷腦筋！

(中時 )