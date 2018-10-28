高雄》他分析高雄市長該投誰 釣出高嘉瑜認了臉書很多韓粉

2018年10月28日 09:45 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

高嘉瑜留言指最近臉書很多韓粉。(截自人渣文本臉書)

高雄市長選戰白熱化，國民黨參選人韓國瑜26日鳳山造勢晚會吸引約5萬人參加，讓藍軍氣勢大振，眼看翻盤在望。筆名人渣文本的輔大助理教授周偉航昨在臉書PO文，「有人問我如果在高雄會投給誰，我就來談談我的個人看法。」由於文內分析涉及對韓國瑜不利的評價，引來正在競選連任的民進黨籍台北市議員高嘉瑜留言，稱她的臉書最近很多韓粉，希望他們能都到這來。

人渣文本臉書指出，韓國瑜…根本就是去高雄玩的。一開始很不好玩，但後來越來越好玩，這算是他的能力，也算是他的福氣。不過，因為本來是去玩的，所以對執政的準備一定不夠。他政策一開始亂講，之後很難圓回來，還有就是像選上後各局處首長要派誰，也會是個大問題。

他並說，過往國民黨陣營最大的負面因子，是還沒選上就在分位子，然後就因為太早分好，後面進來的分不到而選掛了。連陣營就是這樣。韓國瑜一開始落後太多，也就沒有分的問題，但正因為沒有預先設定誰來當，真選上就會有臨時生人的困境。「真要充數，要嘛就是搬台北的國民黨人來，但這些人能不能適應高雄生態，還有討論空間。如果找在地藍營政治人物，那就呵呵了。這些人的素質就是呵。」

文章貼出後，高嘉瑜隨即留言表示「我臉書最近很多韓粉，希望他們能都到這來」，網友回應有些歪樓，有人笑「不小心也開始吸到韓粉票源了嗎？XD」「就妳一句玩笑話，大家都嗨了」。也有人痛斥「少往自己臉上貼金了 妳的論述能力爛的可以 邏輯更是漏洞百出 建議你多說多錯少說少錯 就不要再上政論節目了」「正是因為你的質詢，大家才發現一個韓是一個優秀、正直、溫暖的CEO。高雄需要懂經營的CEO市長，而不是一個政客。」「你這樣幫黨辯護 人家不會感謝妳啦 是嫌票太多喔 先顧好自己啦」。

(中時電子報)