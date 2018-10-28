三重男子報警被搶萬元 警調監視器才發現...

林男(圖左)酒醉斷片稱被搶1萬多元，事後警方調閱監視器證實烏龍一場。（高彥哲翻攝）

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中時
高彥哲

新北市三重區26日晚間10時38分許，一名44歲的林姓男子深夜喝的酩酊大醉，醉倒在光復路二段路邊，酒醒打電報警表示「我被搶劫了！」轄區警獲報派員抵達現場詢問，男子卻前後說詞反覆，疑似喝酒喝到斷片無法完整交代案情，經警調閱路口監視器，男子路倒時間無人車路經，判定確實男子是酒醉亂報案。

員警表示，林男結束與友人餐敘，林男帶著醉意搖晃離開，獨自一人經過光復路二段19號前，因不勝酒力醉倒路邊，昏睡幾分鐘後，林男昏沉甦醒拿出皮夾卻發現皮夾內只剩下2百元，趕緊撥打110向警通報。

三重警分局二重派出所獲報立即指派警趕抵場查看，只見林男全身酒氣搖晃站在路邊，員警上前關心，林男則醉語表示，「睡一覺起來，身上錢包內只剩2百元，我被搶劫了！」警續問「那你原本錢包內有多少錢？」林男對警說「我錢包裡有1萬多元」，語頓片刻又改口「我錢包裡有2千多」前後說詞反覆，讓在場警有些懷疑男子所述搶案經過是否屬實。

後經調閱路口監視器，林男路倒前後時間，並沒有其他人車經過，判定應是酒醉意識不清誤報搶奪，只好護送林男到醫院，確認沒有大礙後讓他離去，結束烏龍一場。

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(中時 )

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