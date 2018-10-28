NBA》林書豪破「冰」手感仍差 老鷹中止2連勝

2018年10月28日 09:54 中時電子報 黃及人

林書豪28日總算稍微得到老鷹總教練皮爾斯的中用了！豪哥替補打了加盟老鷹新高的18分58秒，但他手感相當低迷，5投0中，僅靠罰球拿下3分，另有4籃板、3助攻，老鷹終場85比97不敵公牛，無奈宣告中止最近2連勝。

擺脫前兩役都打不滿10分鐘的無奈陰霾，林書豪28日上場時間明顯比起前幾戰增加，可惜他的手感仍然低迷，打完前3節，5次出手都沒投進，僅靠罰球拿到3分，起碼有他在場上，老鷹的攻守節奏較為穩定，更能緊咬比分不放。

林書豪末節雖然先發上場，卻因老鷹守不住公牛三分火力，老鷹落後差距來到10分，皮爾斯只好趕緊把崔楊換上取代豪哥，仍無法挽回老鷹場上頹勢，打到最後關頭，皮爾斯甚至也把崔楊換下，讓場上陷入無控衛狀態也沒差。

其實林書豪在場上帶來的穩定性，從場上正負值就可看出，林書豪這場比賽場上正負值是正9，相較於崔楊的負21，就可清楚兩人在場上替隊友帶來的效應之不同，崔楊此役手感也很不理想，全場投12中3，含三分球6投0中。

重點還是皮爾斯能否看到林書豪帶來的這些貢獻或價值，畢竟老鷹目前球隊走向明確，就是全力培養崔楊、普林斯等新秀，但假如沒有林書豪或卡特這些有經驗的球員帶領，老鷹只是亂打一通罷了，只能依賴手氣贏球。

(中時電子報)