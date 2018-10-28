2018新北電競節　實況主表演賽爆電競熱潮

新北市政府首度在三重「新北電競基地」舉辦電競節， 28日也將舉行各項電競賽事決賽，還有統神等實況主吝林現場壓軸表演賽，前100名入場觀眾將可獲得免費雞排及珍珠奶茶，當天也將抽出預測冠軍活動的得獎者。（高彥哲攝）

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高彥哲

新北市政府首度舉辦的「2018新北電競節」，於10月27、28日一連兩天在三重「新北電競基地」盛大登場，現場除匯集老、中、青三代玩家同場爭霸，挑戰五種不同風格遊戲冠軍寶座外，還有最新電競周邊產品及多款熱門遊戲展示體驗，以及知名實況主壓軸表演賽等活動，讓電競玩家、觀眾和市民朋友週末一起嗨翻基地。

「新北電競基地」位於三重重新市場三樓，原先為市府承租業者作為市場與餐廳使用，但因業者多年來未經營而長期閒置，租約到期後，市府便斥資210萬著手規畫為新北電競基地，內部規畫賽事區、體驗區、觀眾區，現場可容納200人，還有導播台、主播室、製播網路機房等，作為培育專業電競選手及播報電競賽事使用。

新北市副市長葉惠青為「2018新北電競節」啟動儀式時表示，今年雅加達亞運即首次將電競比賽列為奪牌的試辦項目，顯示電子競技賽事已成為新興的國際性競技運動，新北市府繼打造「新北電競基地」積極培育電競產業人才後，本次更特別舉辦電競節活動，規劃跨世代、跨風格類型的遊戲，除了讓各世代熱愛電競的選手有發光發熱的舞台外，也讓新北電競基地培育的產業人才有實習參與的機會。

經發局表示，除27日的電競8強及4強賽外，28日也將舉行「拳皇」及「快打旋風」的4強及決賽，以及「虹彩六號:圍攻行動」、「爐石戰記」與「第五人格」的決賽，當日還有統神等實況主壓軸表演賽，前100名入場觀眾將可獲得免費雞排及珍珠奶茶，當天也將抽出預測冠軍活動的得獎者，歡迎熱愛電競的朋友們，把握賽事期間的精采活動踴躍參與。

(中時 )

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