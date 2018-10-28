多年未出原創新專輯 「她」在陸惦惦唱2年賺上億！

周蕙在中國大陸商演邀約連年增加，這兩年光是商演的收入就破億。(中時資料照片)

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中時電子報

1999年出道、以乾淨脫俗美聲驚豔眾人耳朵的歌手周蕙，因唱片銷售成績亮眼，與當時同期發專輯的蕭亞軒、蔡依林、孫燕姿合稱「四小天后」，而她近年鮮少在台灣登台，昨難得為「TLC餐桌生活節」站台，高挑的她完成「模特兒兼歌手」雙挑戰，據悉，周蕙事業重心移往中國大陸已多年，近期演出量達到顛峰，這2年光靠商業演出就進帳1億台幣，吸金能力相當驚人。

周蕙出道後幾乎每年發新專輯，主打歌支支動聽、首首走紅，在台灣唱片圈成績不俗，然2013年發完《我看見的世界》後，長達4年多未再發全新原創專輯，直到今年7月才推出翻唱專輯《不被遺忘的時光》，然雖未帶來新作品，她的成名曲〈不想讓你知道〉、〈約定〉、〈好想好好愛你〉等歌，至今仍膾炙人口，是KTV必點金曲，周蕙多年前即赴陸發展，2015年更參加了《隱藏的歌手》節目，讓她在對岸名氣更加響亮，因此商演邀約不斷。

周蕙雖久未出新專輯，然在中國大陸名氣卻是扶搖直上，據《蘋果》報導，她在大陸各線城市演出機會逐年增加，近兩年更是達到高峰，也接拼盤演唱會、商業站台活動等邀約，一年平均演出50場，在不計算個人演唱會及代言廣告收入的情況下，僅商演部分一年能進帳5千萬台幣，2年收入破億，堪稱低調吸金天后！

(中時電子報)

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