教育家典範人物 從大地震看見簡秀鶴校長的師生情

2018年10月28日 10:48 中時 林志成

「一路走來，我一直堅信，教育不是去做大事，而是點點滴滴的付出。」南投縣敦和國小校長簡秀鶴從事教育工作41年，在她眼中，沒有一個孩子是壞孩子，他看到弱勢生的苦，去了解他、幫助他，最近被教育部選為教育家典範人物。

1999年9月21日凌晨，規模7.3的強烈地震襲擊南投，睡夢之中，簡秀鶴被地震搖醒：「我一生中，從來沒有經歷過這麼大的地震。」發生地震後，全台多數地方電力通訊中斷，她被困在南投，白天帶著孩子做熱食發放，晚上返回家中，卻遲遲不敢踏進屋裡。餘震不斷，沒有人敢進到屋子裡睡覺。

到了9月28日那天，簡秀鶴正抱著一席薄被，準備到附近空地的臨時帳篷睡覺，家裡電話卻響了起來。這是通訊恢復後的第一通電話。簡秀鶴本能跑回屋內，接了起來，電話那頭傳來一聲：「老師，教師節快樂！」簡秀鶴完全沒有料想到，會有學生在這種時候打電話來。

憂喜悲歡之間，簡秀娥的眼淚忍不住奪眶而出。「才發生這麼大的災難，沒有人記得那天是教師節……」打來的是她曾經帶過的國小一年級學生阿宏班長。

原來，地震發生後，在成功大學讀書的阿宏，看到震央在老師的家鄉南投，電話又打不通，匆忙騎著摩托車趕來探望。隔了幾天，簡秀鶴老師帶過的另一群學生也帶了禮盒來，還順便幫忙修好震垮的水塔。

這些簡秀鶴帶過的學生，就像母親含辛茹苦，拉拔長大的孩子，不管飛到天涯海角，都會回到母親身邊。為何這麼愛老師？他們說：「因為老師很愛我們，很關心我們。」

簡秀鶴才畢業剛3年就來到彰化偏鄉任教，一領到薪水，就把薪水都拿來買書本、買獎品，分送給班上的學生，鼓勵他們學習。為了解他們的家庭狀況，挨家挨戶去做家庭訪問，碰到經濟困難的，沒錢買新衣服的，簡秀鶴便自掏腰包，為他們買衣服，添衣裳。她在教育界服務已滿41年，但不會太快退休，因為學生還需要她。

(中時 )