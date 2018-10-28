教育家典範人物 從大地震看見簡秀鶴校長的師生情

簡秀鶴校長扮演聖誕老人發糖果給孩子們。（教育部提供）

友善列印
中時

「一路走來，我一直堅信，教育不是去做大事，而是點點滴滴的付出。」南投縣敦和國小校長簡秀鶴從事教育工作41年，在她眼中，沒有一個孩子是壞孩子，他看到弱勢生的苦，去了解他、幫助他，最近被教育部選為教育家典範人物。

1999年9月21日凌晨，規模7.3的強烈地震襲擊南投，睡夢之中，簡秀鶴被地震搖醒：「我一生中，從來沒有經歷過這麼大的地震。」發生地震後，全台多數地方電力通訊中斷，她被困在南投，白天帶著孩子做熱食發放，晚上返回家中，卻遲遲不敢踏進屋裡。餘震不斷，沒有人敢進到屋子裡睡覺。

到了9月28日那天，簡秀鶴正抱著一席薄被，準備到附近空地的臨時帳篷睡覺，家裡電話卻響了起來。這是通訊恢復後的第一通電話。簡秀鶴本能跑回屋內，接了起來，電話那頭傳來一聲：「老師，教師節快樂！」簡秀鶴完全沒有料想到，會有學生在這種時候打電話來。

憂喜悲歡之間，簡秀娥的眼淚忍不住奪眶而出。「才發生這麼大的災難，沒有人記得那天是教師節……」打來的是她曾經帶過的國小一年級學生阿宏班長。

原來，地震發生後，在成功大學讀書的阿宏，看到震央在老師的家鄉南投，電話又打不通，匆忙騎著摩托車趕來探望。隔了幾天，簡秀鶴老師帶過的另一群學生也帶了禮盒來，還順便幫忙修好震垮的水塔。

這些簡秀鶴帶過的學生，就像母親含辛茹苦，拉拔長大的孩子，不管飛到天涯海角，都會回到母親身邊。為何這麼愛老師？他們說：「因為老師很愛我們，很關心我們。」

簡秀鶴才畢業剛3年就來到彰化偏鄉任教，一領到薪水，就把薪水都拿來買書本、買獎品，分送給班上的學生，鼓勵他們學習。為了解他們的家庭狀況，挨家挨戶去做家庭訪問，碰到經濟困難的，沒錢買新衣服的，簡秀鶴便自掏腰包，為他們買衣服，添衣裳。她在教育界服務已滿41年，但不會太快退休，因為學生還需要她。

(中時 )

2018新北電競節　實況主表演賽爆… 濁水溪揚塵 台南空品AQI指數首見…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。