桃園》救弱補強！國民黨11月4日辦桃竹苗萬人造勢晚會

2018年10月28日 11:05 中時 楊佳穎

年底選戰逼近，國民黨繼先前在台中舉辦「決戰中台灣」六都合體造勢大會後，再規劃於11月4日在新竹縣政府前廣場舉辦桃竹竹苗聯合造勢晚會，除邀請現任、歷任黨主席一同出席，也規劃邀來人氣指標象徵的直轄市長候選人侯友宜、韓國瑜等到場加持、助拳，營造大團結氣勢。

韓國瑜26日在高雄鳳山舉辦大型造勢晚會，至少湧入5萬人相挺，振奮藍軍士氣。國民黨發言人洪孟楷昨也指出，先前在台中舉辦的「決戰中台灣」造勢大會盛況，讓很多覺得氣勢回來了、要趁勝追擊，因此規劃11月4日舉辦桃竹竹苗合體造勢大會，預計吸引萬人參與；且這場造勢大會規劃歷任黨主席一同出席，其中吳伯雄是客家大老，在桃竹竹苗客家地區具象徵性意義。

組發會主委李哲華則分析，目前態勢看來，桃園市、新竹縣市歸隊強度還不夠，因此利用11月4日在桃竹苗進行聯合造勢；至於接下來選前黃金週，由於各縣市候選人都有各自造勢活動，黨中央只在最後的選前之夜，以六都做主體拉抬聲勢，透過電視轉播凝聚支持者、加強催票，盼大家11月24日踴躍出來投票。

至於是否有回防北台灣意味？李哲華直回「也不是」，黨持續在每個縣市「救弱補強」；他舉例，像桃園市、台南市先前選情較低迷，如今桃園因觀塘換深澳一事勾起市民反感，近期黨候選人陳學聖攻擊火力也非常旺盛，讓選情有翻轉跡象；而台南市部份，民進黨候選人黃偉哲的大創案被大幅報導，國民黨候選人高思博也會繼續追究，再加上韓國瑜外溢效應，讓大家對台南也有高度期待。

在「補強」方面，則為選情五五波、小幅領先的縣市。李哲華指出，內部民調顯示新竹縣長候選人楊文科已擺脫民國黨候選人徐欣瑩的糾纏，只是尚屬微幅領先，但民調本就是參考，會針對新竹縣全力去做，並藉由這場桃竹竹苗大會師集中選票。

李哲華還說，國民黨過去主戰策略為決戰中台灣，但因高雄韓國瑜已持續拉抬聲勢、形成黃金交叉，26日晚間的大造勢也確定空軍、陸軍能到位，現在就要前進南台灣，「基本上還是決戰中台灣、同時往南台灣前進」，盼在高雄打下灘頭堡，對未來整個台灣政治版圖將產生很大的不同效益。

此外，國民黨台北市長候選人丁守中11月11日也將在凱道舉辦首場大型造勢活動「相挺丁守中-拚台北驕傲」，國民黨主席吳敦義昨晚也透露，目前規劃比照台中造勢晚會，邀六都候選人再次合體，「我覺得首都也應該，何況他租到最好的場地，就是凱道」，相關細節都在規劃中。

(中時 )