新北》力挺葉元之 朱立倫、侯友宜合體拉抬

新北市長朱立倫與市長候選人侯友宜首度同時為議員候選人葉元之站台。（葉德正攝）

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中時

國民黨新北市議員候選人葉元之28日舉行競選總部成立大會，不僅立委蔣萬安、國民黨中央委員連勝文到場力挺，從未同時為議員候選人站台的市長朱立倫、市長候選人侯友宜兩大藍營天王，首度因葉元之同台，兩人呼籲選民「這一席絕對不能掉」，盼拉抬選情緊張的葉元之。

今日上午總部成立大會，吸引上百人到場參加，新北市各局處首長，包括副市長李四川、葉惠青也用休假時間到場力挺「老同事」葉元之，朱家軍難得大集合，就要把葉元之送入議會。

侯友宜說，葉元之表現非常傑出，在市府工作時候得到大家肯定，這一次出來參選，跟他一樣都是新人，一定要當選，也是議會過半很重要的一席。

侯友宜說，葉元之第一次參選完全沒有組織完全沒有人脈，只能靠勤跑，不斷論述自己的想法，交到很多好朋友，本來也很擔心今天總部成立擔心沒啥人，但到了現場看到滿滿的人潮，連里長都站出來，真的很替他開心。

活動過程中，侯友宜本該演說完要趕往下一場為其他議員站台，不過他刻意透過喊口號延長站台時間，最後順利與趕完行程的市長朱立倫同台，也是兩人首度同時為議員候選人站台，看出兩人對葉元之的重視。

朱立倫則說，對葉元之來說是他人生第一戰，對國民黨更是關鍵一戰，新北市議會需要新生代也需要最有戰力的議員，葉元之順利當選，不僅議會能過半，國民黨未來戰力更是大幅提升。

(中時 )

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