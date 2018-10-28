新北》力挺葉元之 朱立倫、侯友宜合體拉抬

2018年10月28日 11:04 中時 葉德正

國民黨新北市議員候選人葉元之28日舉行競選總部成立大會，不僅立委蔣萬安、國民黨中央委員連勝文到場力挺，從未同時為議員候選人站台的市長朱立倫、市長候選人侯友宜兩大藍營天王，首度因葉元之同台，兩人呼籲選民「這一席絕對不能掉」，盼拉抬選情緊張的葉元之。

今日上午總部成立大會，吸引上百人到場參加，新北市各局處首長，包括副市長李四川、葉惠青也用休假時間到場力挺「老同事」葉元之，朱家軍難得大集合，就要把葉元之送入議會。

侯友宜說，葉元之表現非常傑出，在市府工作時候得到大家肯定，這一次出來參選，跟他一樣都是新人，一定要當選，也是議會過半很重要的一席。

侯友宜說，葉元之第一次參選完全沒有組織完全沒有人脈，只能靠勤跑，不斷論述自己的想法，交到很多好朋友，本來也很擔心今天總部成立擔心沒啥人，但到了現場看到滿滿的人潮，連里長都站出來，真的很替他開心。

活動過程中，侯友宜本該演說完要趕往下一場為其他議員站台，不過他刻意透過喊口號延長站台時間，最後順利與趕完行程的市長朱立倫同台，也是兩人首度同時為議員候選人站台，看出兩人對葉元之的重視。

朱立倫則說，對葉元之來說是他人生第一戰，對國民黨更是關鍵一戰，新北市議會需要新生代也需要最有戰力的議員，葉元之順利當選，不僅議會能過半，國民黨未來戰力更是大幅提升。

(中時 )