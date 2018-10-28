中監核准出席陳致中競選總部活動 阿扁：不見不散

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前總統陳水扁之子陳致中參選高雄市議員，今晚舉行競選總部成立大會，由於中監已核准在「四不原則」同意出席，陳水扁今天在「新勇哥物語」表示，他在高長醫療小組主治醫師陳順勝陪同下，今晚一定抱病參加「不見不散」!

陳水扁透過勇哥和勇弟的對話，感謝法務部長蔡清祥基於親情，改變前部長邱太三不再核准阿扁申請參加具強烈政治性選舉造勢活動的作法，昨晚6時許由中監告知已經同意阿扁在4不前提下，可以到場參加競選總部成立大會！「阿扁一定去，不見不散喔！」

邱太三下台前，對陳水扁參加陳致中在今年3月17日黨內初選期間所舉辦之「溫暖挺正義」晚會，未遵守規範「上台」送好彩頭，處分未來不再核准扁參加類似性質的活動。

陳水扁稱讚蔡清祥不喜歡對嗆說幹話，上任後重視溝通與建立互信，贏得敬重！對阿扁申請參加致中競選總部成立大會，雖屬選舉造勢活動，仍斟酌致中係阿扁之子，基於家庭溫情、家長祝福等親情狀況，情可通融。依高雄長庚醫院所提醫療計畫書，符合職能治療目標，對健康治療顯有助益。爰同意阿扁可到場，但必須在4不前提下為之。「可見羅部長能，蔡部長更能！」

他說，阿扁將在醫療小組主治醫師陳順勝陪同下，就在今晚，一定抱病參加致中競選總部成立晚會，不見不散！因此如何不違背「不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪的4項前提」，阿扁還在苦思是否可以上階不上台、致詞不演講、披彩帶不談政治、歡迎媒體報導不接授媒體採訪？「真傷腦筋！」

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