高雄》驚！韓國瑜長相竟神複製抗日鐵血名將

2018年10月28日 10:56 中時電子報 邱文秀

有網友貼圖對比，韓國瑜長相竟神複製抗日鐵血名將饒國華，有人笑說連「髮型」都一模一樣，相像程度讓網友大驚根本同一人，照片隨即在臉書流傳開來。(FB)

有網友貼圖對比，韓國瑜長相竟神複製抗日鐵血名將饒國華，有人笑說連「髮型」都一模一樣，相像程度讓網友大驚根本同一人，照片隨即在臉書流傳開來。(FB)

館長陳之漢近日相挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜不遺餘力，連韓國瑜本人都親自到館長臉書留言若貪汙「提頭來見」。底下一連串爆笑回覆中，有網友貼圖對比，韓國瑜長相竟神複製抗日鐵血名將饒國華，有人笑說連「髮型」都一模一樣，相像程度讓網友大驚根本同一人，照片隨即在臉書流傳開來。

館長在臉書發文「韓國瑜阿韓國瑜，看我被你害的多慘阿，一下高雄乞丐，一下汙辱社頭，當選你貪汙不做事，我一定揍你知道嗎」，意外釣到韓國瑜本人親自來留言，「館長我如果貪污的話，你不用揍我，我一定提頭來見」。

網友留言超級踴躍，底下有人貼出一張韓國瑜與抗日鐵血名將饒國華對照圖，寫「原來愛國者的長相都是一樣的」，網友們看了都大吃一驚「根本同一人」、「髮型也完全複製⋯」。兩人的名字中都是「國」字，且都是軍人背景。

據「百度百科」及網路資料，饒國華是川軍抗日名將(1894年12月7日~1937年12月1日)，抗戰中在廣德、泗安和敵軍作戰，因屬下臨陣脫逃而丟失陣地，手中只剩下一營士兵，被日軍包圍於十字鋪據點，日軍派使勸降，饒國華在給第七戰區司令長官劉湘將軍寫了絕命書後舉槍自戕。

饒國華治軍嚴謹，駐兵遇到農忙時，遇到大雨稻穀即將爛在田裡，他下令士兵幫忙搶收，並嚴令不得向農民收受任何好處。據他部屬一位營長回憶，部隊駐防銅梁、壁山時，每到農忙，饒國華必親自下田幫助栽種、收割。

饒國華心直口快，性情豪爽，關心士兵生活。對財務更是一絲不苟，時常核對帳目，軍費開銷，多半公佈，人才錄用也很民主。曾說「賞賜為著激勵將士，處罰以防將來禍患，賞賜不當就是私情，感情用事就會偏頗；處罰不當就是枉屈，委屈部下就要渙散。」

結婚後，夫妻長期分居。饒國華妻子藍紫仙見自己長久未生男孩，勸他納妾隨營，他念夫妻情深，堅不允從。還告誡士兵說，敗壞道德，沒有比好色更甚的了。

1937年11月中旬，饒國華部到達江南前線時，上海失陷、蘇常失守。攻擊南京的日軍在海空軍掩護下，採取戰略包圍，直趨安徽蕪湖，威脅南京側背。蔣介石命令劉湘的第23集團軍唐式遵部進駐安徽青陽一帶，牽制、阻截從太湖流域進犯南京的敵人。因無援軍可盼，唐式遵只有委派能征善戰的饒國華率部鎮守。他對饒國華說「廣德作戰關係重大，應決心與城共存亡，否則提頭來見！」

饒國華率殘部一營兵力，受命組織反攻，被日軍包圍於十字鋪。日軍派人勸降，饒國華寫下遺書後，舉槍自戕。1937年12月，饒國華的遺體由民生公司的民儉輪，沿長江運送回川。饒國華遺體途經各地，各界人民自發舉行了公祭大會。

(中時電子報)