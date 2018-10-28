濁水溪揚塵 台南空品AQI指數首見紫爆！環保局出車洗街

2018年10月28日 11:19 中時 程炳璋

東北季風強烈，雲林濁水溪河川裸露地連日揚塵，自環保署將空品指數調高從PSI改AQI計算以來，台南市27日首次出現「紫爆」（AOI大於200），台南市環保局剛成立的空汙應變中心連夜緊急開會，28日出動所有洗街車灑水，作為應變措施。

台灣近日受強勁的東北季風影響，雲林濁水溪裸漏河川27日揚塵嚴重，當地空品PM10（直徑小於10微米的懸浮微粒）達褐爆等級（AOI大於300），濁水溪一片霧茫茫，且沙塵隨季風一路南下，嘉義补子站同樣測得褐爆等級空汙，台南市出現史上首次紫爆等級的空汙指數。

根據環保署資料，空品褐爆已屬危害等級，紫爆「非常不健康」，紅害則是「對所有族群不健康」，台南市環保局26日因空品變差，已成立空汙應變中心，27日更嚴重，除了安南站測得紫爆，台南站測得紅害，善化、新營則為橘色警戒。

PTT網路台南板內有網友無奈抨擊「這是南部人的悲哀，連呼吸都是一種奢求」。台南市環保局27日晚間緊急開會，28日出動所有的洗街車、灑水車與沖吸兩用清溝車共26部車輛，進行全天候洗街作業，預計達223公里，減少路面揚塵對民眾的影響，另外也告知各處營建工地必須自主性灑水。

台南市28日上午空品為普通等級，但東北季風仍強，預計空品指標AQI有機會飆高至160，達到紅害等級，環保局仍呼籲民眾外出戴口罩。

(中時 )