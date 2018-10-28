NBA》詹皇凶猛雙十沒用 湖人作客遭「刺」翻

詹姆斯雖拿35分、11籃板，還是無法幫助湖人繼續連勝。(美聯社)

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中時電子報

儘管「小皇帝」詹姆斯28日交出35分、11籃板與4助攻的凶猛雙十演出，卻無法投進最後5.1秒的關鍵追平三分球，只能眼見作客的湖人，無奈以106比110慘遭地主馬刺逆轉擊潰，湖人中止2連勝，馬刺則摘本季第3勝(2敗)。

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上半場一度領先到14分的湖人，卻在下半場被馬刺逐漸追上，打完前3節，湖人僅以88比87小幅領先，來到末節，迪羅薩、蓋伊兩人攜手幫助馬刺超前，甚至打到最後1分34秒，馬刺取得106比98領先，場上情勢頓時逆轉。

不過詹姆斯接著連取4分，加上哈特最後37.1秒投進三分球，湖人7比0攻勢追上，幸好馬刺靠迪羅薩最後15.9秒投進中距離，重新擴大領先到3分，湖人把追平三分機會交給詹皇處理，隨著他沒法投進，比賽也已大局底定。

這是詹姆斯生涯第432次單場得分破30，正式超越「小飛俠」布萊恩成為史上第4，目前詹皇距離史上第3多的「郵差」馬龍只剩3場，相信本季就有機會超越馬龍，至於排在這項紀錄史上前2的是喬丹(562)與張伯倫(515)。

詹姆斯此役並未得到太多隊友火力支援，庫茲馬15分，史蒂芬生14分，禁賽3場後復出的隆多替補攻下12分，今日壽星「球哥」朗佐鮑爾僅拿6分；馬刺以迪羅薩30分、12籃板及8助攻表現最佳，蓋伊與福布斯各有16分。

(中時電子報)

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