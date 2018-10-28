鄭曉松墜樓 澳門中聯辦登訃告「身患疾病依然忘我工作」

2018年10月28日 11:34 中時 林勁傑

上任逾一年的澳門中聯辦主任鄭曉松本月20日突然在其澳門住所墜樓身亡，官方稱其生前患有抑鬱症；澳門警方隨後亦宣布，經調查科跟進後確定無可疑，沒有任何刑事成份。澳門中聯辦今日刊登《訃告》，當中形容鄭曉松生前具有強烈的事業心和責任感，「身患疾病依然忘我工作」。

《訃告》寫道，鄭曉松曾在外交、財政、福建省和港澳等不同領域和地方工作。他具有強烈的事業心和責任感，忠於職守、敢於擔當，堅持原則、清正廉潔，在不同崗位做了大量富有成效的工作。2017年9月擔任中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任後，他認真執行「一國兩制」方針和澳門基本法，積極謀劃澳門長遠發展，身患疾病依然忘我工作，為「一國兩制」事業做出積極貢獻。他的不幸離世，令人深感惋惜和悲痛。

《訃告》又言，鄭曉松離世後，中央領導和中央組織部、國務院港澳辦等中央有關部門，澳門特別行政區政府等有關方面，對他的離世表示沉痛哀悼，並向他的親屬表示親切慰問。

《訃告》提及，根據中央簡化喪事安排有關規定，並尊重鄭曉松親屬意願，其後事從簡辦理，遺體將於近期在大陸火化，骨灰安放於北京八寶山革命公墓。

鄭曉松1959年出生，畢業於挪威奧斯陸大學，修讀挪威語專業，自1990年代起歷任外交部及財政部職務，於2013年調任福建省副省長，至2016年回京任中央對外聯絡部副部長。

2017年9月，鄭曉松接替王志民任澳門中聯辦主任，不過他剛任滿1年便墜樓身亡。去世前一天（19日），他仍出席公開活動，在辦公樓會見民聯智庫負責人。

(中時 )