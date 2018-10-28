屏東首屆海上長泳嘉年華登場 2300多名好手擠爆大鵬灣

屏縣府28日在大鵬灣舉辦首屆「海上長泳嘉年華」，以非比賽、反結合在地美食的推廣方式，讓參與者同時享有運動與觀光，當天擠爆2300多位好手參加。（謝佳潾攝）

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屏縣府28日在大鵬灣舉辦首屆「海上長泳嘉年華」，以非比賽、反結合在地美食的推廣方式，讓參與者同時享有運動與觀光，當天擠爆2300多位好手參加。（謝佳潾攝）
屏縣府28日在大鵬灣舉辦首屆「海上長泳嘉年華」，以非比賽、反結合在地美食的推廣方式，讓參與者同時享有運動與觀光，當天擠爆2300多位好手參加。（謝佳潾攝）
屏縣府28日在大鵬灣舉辦首屆「海上長泳嘉年華」，以非比賽、反結合在地美食的推廣方式，讓參與者同時享有運動與觀光，當天擠爆2300多位好手參加。（謝佳潾攝）
屏縣府28日在大鵬灣舉辦首屆「海上長泳嘉年華」，以非比賽、反結合在地美食的推廣方式，讓參與者同時享有運動與觀光，當天擠爆2300多位好手參加。（謝佳潾攝）

泳渡日月潭聞名國內外，萬人爭相搶報名，但屏縣府不讓南投縣專美於前，28日特在大鵬灣舉辦首屆「海上長泳嘉年華」，以非比賽、反結合在地美食的推廣方式，讓參與者同時享有運動與觀光，而活動開放報名後不僅2000名額瞬間額滿，當天更是擠爆2300多位好手參加。

「2018大鵬灣海上長泳嘉年華」是屏縣府、大鵬灣國家風景區管理處與中華民國成人游泳協會一同舉辦的活動，鵬管處指出，大鵬灣雖然不是首次舉行長泳，但卻是第一次以盛大嘉年華的方式來呈現，盼藉由長泳結合地方小吃的推廣，不僅推運動也推觀光。

鵬管處說，大鵬灣是一座長約3500公尺、寬約1800公尺的潟湖，游起來十分安全，且身為全台唯一「單口潟湖」，比外面海域的水還要鹹，作為一名泳客一定能輕易地發現它游起來更舒適、更暢快，而它更因不受東北季風影響，是個冬天游泳的好地方。

大鵬灣因得天獨厚的地形與氣候，使得海上嘉年華的活動資訊一曝光時，詢問度就極高，而開放報名後更是在短時間內額滿，2000名額瞬間被搶光光，最後還追加到2300多人，活動當天，大鵬灣一望無際的泳客，不僅有來自離島金門，還有8旬老夫妻一同共襄盛舉。

「明年人數可望再增加！」鵬管處說，見到首屆的人潮，不難想見可打出好口碑，期盼明年能有更多的在地美食、小吃攤販來一起陪伴更多的泳客。

(中時 )

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