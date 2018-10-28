MLB》道奇簡神又失手！紅襪大逆轉聽牌

2018年10月28日 11:29 中時電子報 盧品青

世界大賽G3，道奇隊普伊擊出3分全壘打。(摘自MLB臉書)

世界大賽G4繼續在道奇主場開打，兩軍對峙5局之後，道奇在6局下一舉擊潰了紅襪先發投手羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)，但紅襪隨即開轟還以顏色，加上道奇守護神簡森(Kenley Jansen)再度失手，紅襪末3局狂打9分，終以9-6獲勝，在世界大賽3勝1負聽牌。

6局下的大局始於弗瑞斯(David Freese)左膝挨了觸身球，紅鬍子騰納(Justin Turner)一棒推進到二三壘。接著紅襪直接保送麻煩的馬恰多(Manny Machado)，形成1出局滿壘。

紅襪指望著雙殺打，手氣很壞的貝林傑(Cody Bellinger)果然擊出內滾，但是捕手傳球失誤只殺到1個，道奇跑回第1分，貝林傑和馬恰多存活。紅襪堅不換投，因此普伊(Yasiel Puig)就不客氣了，他在1好3壞時等到紅中，揮出去馬上甩棒，3分全壘打！

然而第7局道奇自亂陣腳，結果紅襪代打莫蘭(Mitch Moreland)居然也揮出3分炮，將比數追到只剩1分。8局上道奇簡森登板，但簡神不幸又失手了！被皮爾斯(Steve Pearce)陽春炮追平比數，不禁令人想起前一場苦戰18局的惡夢。

9局上道奇無奈換下簡森，卻被紅襪打回超前分。倒楣的前田健太滿壘時奉命救火，被皮爾斯(又是他)一棒清空壘包。道奇把握最後半局反攻追回兩分，紅襪仍以9-6獲勝。這場大逆轉讓道奇士氣大衰，紅襪最快G5就可於道奇主場封王。

(中時電子報)