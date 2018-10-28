台北》飽受「票太多」耳語攻撃 藍營戰將羅智強選情告急

2018年10月28日 11:39 中時電子報 邱文秀

曾擔任馬政府時期總統府發言人、總統府副秘書長的北市議員參選人羅智強，從初選開始就飽受「票太多」耳語攻撃，他在臉書表示，自己最近甚至被選民當眾罵「你為什麼要選？你知名度這麼高，會害別人落選，你知道嗎？」吸票機耳語讓他不堪其擾，選情告急充滿無奈。

國民黨台北市議員參選人羅智強投入選戰以來，飽受「票太多」耳語攻撃，他堅持選舉環保「零看版」，用己身當人肉看版在街頭演講拉票，並把收到的小額捐款捐給韓國瑜、盧秀燕等縣市長參選人做公車廣告。

羅智強昨日在臉書發文「我想向你説抱歉」，遇到一位選民對他說「我想向你説抱歉，你的戰力大家都肯定，但我不能投你，因為大家都説你的票太多，我只能支持別人！」只能笑笑的説：「不用介意。」

他說，投入選舉開始，就一直飽受「票太多」耳語攻撃，這位民眾的「抱歉」已算溫和，也曾有民眾「氣沖沖」地説，「你為什麼要選？你知名度這麼高，會害別人落選，你知道嗎？」

他表示，剛開始，他心中充滿無奈。以為選舉是「選賢與能」，要做的就是把戰力發揮到極致，爭取最大的肯定，沒想到「表現太好」，竟然成為被「懲罰」的理由。

羅智強說，吸票機耳語，在初選時即見威力，三天民調，第一天我在監聽報告中「吊車尾」，險些連初選都沒過。後來打出告急牌才拉回民調，通過初選，但他並不是第一名，連在五位「新人」中都不是第一名，也別談什麼吸票機了。

事實上，不管他自己做的民調或他看過的民調，羅智強的民調從來不是國民黨最高，但在大安文山選區中，卻是各方集中火力攻撃的「吸票機」。

最近，吸票機的耳語又再次泛濫蔓延，而且比初選時更加嚴重，羅智強說自己每天拜票，至少會遇到十幾位選民説我「票太多」。

但他也已經學著平常心去看待，因為，真的也沒有什麼有效的方法去破這様的耳語。第五屆立委選舉，民調第一、人氣最高的賴士葆也曾因為吸票機耳語最後落選。該來的，就是會來，這場選舉，他能做的就是全力以赴。如果因為「票太多」而落選，也只能説，這是選民的選擇。除了接受還是接受。

羅智強最後說，但大家也別過度擔心，不管勝負，太陽明天還是會從東方升起。羅智強還是羅智強，我撥亂反正的決心，為找回台灣公道的信念，不會有一分動搖！

(中時電子報)