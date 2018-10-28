同時吃柿子和螃蟹會中毒？ 食藥署說話了

2018年10月28日 12:03 中時 鄭郁蓁

時序轉涼，又是民眾大啖螃蟹的秋季，除了近日的戴奧辛螃蟹叫人聞之色變外，網路又開始流傳「柿子與螃蟹同食會導致中毒」的訊息，讓人吃得心驚驚，衛福部食藥署正式出面闢謠，強調柿子與螃蟹同吃確實不利消化，但頂多腸胃不適，並非食物中毒。

食藥署在「食藥闢謠專區」中特別破解長久以來存在民眾心中的疑問，究竟吃柿子又吃螃蟹會不會中毒？答案純屬誤解一場。

食藥署指出，背後的道理其實是因為柿子富含單寧酸，而螃蟹富含蛋白質，學理上單寧酸容易與蛋白質凝結成塊，同時食用吃下肚會相互影響，不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀；強調這並非食物中毒，請民眾不必過度擔憂，但仍建議分開食用，以減輕腸胃負荷。

另外，並不是只有同食柿子與螃蟹會造成腸胃不適，富含單寧酸與蛋白質的食物都最好不要一起食用。除了柿子外，茶、葡萄、番石榴、山楂也都富含單寧酸；除了螃蟹外，海鮮、雞蛋、乳製品、豆製品也都富含蛋白質。食藥署也提醒，若同時將與富含單寧酸和蛋白質的食物一起食用，都可能會導致腸胃不適，最好分開食用。

單吃柿子其實好處多多，它富含豐富的維生素A、維生素C、鉀、鐵、碘等，其中維生素C還比一般水果超出1到2倍。另外，柿子還有抗氧化、潤腸通便、清熱解毒的功能。

(中時 )