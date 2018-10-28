普悠瑪事故 蔡英文：希望司法釐清有無弊案

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蔡英文總統今天表示，面對台鐵累積多年的問題，政府一定會大刀闊斧，用改革來重建社會的信心。事故的調查、普悠瑪和台鐵的總體檢，都必須徹底進行，全面找出台鐵系統性的缺失，也希望司法機關能夠釐清，有無弊案牽涉在其中。

蔡英文今天上午出席台中鐵路高架捷運化第二階段工程完工啟用典禮，她說，鐵路高架捷運化的啟用，讓台中的交通發展邁入新紀元，可以為市民帶來三個關鍵的效益:

第一是經濟效益。鐵路高架化之後，行車成本、民眾通勤時間都節省了，平交道的維修費用、地面的土地空間也都能夠釋出。我們估計，每年省下的費用超過46億元。

第二是環境效益。鐵路高架化釋出的土地，為台中市區創造出一條21公里長的「城市綠帶」，搭配市府團隊和民間團體合作推動的「綠空鐵道軸線計畫」，將會塑造出具有人文深度，低碳慢遊的城市空間。

第三則是前後站打通、舊市區重新規劃發展的效益。包括中區跟豐原區，都找到了城市再定位的契機，為一度衰老的舊城，點亮了活化的機會。

蔡英文表示，新的軌道，能夠帶來新的機會。新的通勤車站，也會創造出新的生活圈。讓民眾生活更便利、更舒適，讓城市繁榮發展，這就是軌道建設的意義。

她說，「今天我們見證了新軌道、新車站啟用。後續的營運，就要交給台鐵來負責」。她很清楚，上星期普悠瑪號發生事故後，民眾除了悲傷，還有擔憂的情緒。

最近這兩年多，台鐵已經啟動改革，新的票務系統將上線，今年也增補將近兩千名人力。但是，她說，這樣還不夠。「安全」是鐵路運輸最根本的要求。面對台鐵累積多年的問題，一定會大刀闊斧，用改革來重建社會的信心。

蔡英文強調，很明顯的，事故的發生，絕對不會只是某一個基層人員的責任。「這幾天以來，我和賴清德院長都已經下達指令，事故的調查、普悠瑪和台鐵的總體檢，都必須徹底地進行，全面找出台鐵系統性的缺失」。當然，她也希望司法機關能夠釐清，有無弊案牽涉在其中。

她認為，只有嚴肅檢討SOP、追究硬體的缺陷，把系統性的錯誤都修正，這才是保障台鐵基層同仁、保障乘客生命安全，唯一的方式。

因此，她要求交通部跟台鐵，在總體檢和改善工程落實前，要立即強化普悠瑪號的安全營運作為。「該增加的人力、該強化的防錯機制、該補強的硬體，一項也不能少」。

她說，台鐵的改革沒有上限。「對於我宣示的每一件改革目標，我只接受一個結果，就是改到好為止。台鐵要找回過去的榮耀，只能破釜沉舟，改革到底」。

(工商 )

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