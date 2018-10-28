《翻爆旺美食》排隊也要吃！嚴選全台超人氣披薩專賣店

排隊也要吃！嚴選全台超人氣披薩專賣店

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中時電子報
綜合報導

◎逃離紛擾 吃出慢活味

板橋新埔捷運站周邊堪稱餐飲店一級戰區，慢慢來Pizza屋以口味豐富、平價美味的手工現烤披薩屹立超過5年，是許多通勤學生和上班族聚會用餐的口袋名單，加上店內具有文青和動漫風格的擺飾溫馨舒適，讓客人品嘗美食的同時，身心也跟著放鬆慢活。

◎人氣披薩 41口味任選

在樹林、三峽交界的北大社區，餐廳更換速度相當快，但主打羅馬式披薩的貝里薄餅披薩從8、9年前遷來這裡營業後，由於餅皮香脆、用料豐富，迄今也累積了許多死忠顧客，成為在地顧客、外地遊客都會上門的名店。

◎歷史縮影 吃出老故事

有故事的披薩吃起來特別有味，位在湖口老街天主堂裡的小窩口柴燒披薩，從店名、口味、到店址，都飽含在地老故事，吃下披薩，好像吃進整個大湖口的歷史文化縮影。

◎異國美食 這裡吃得到

埔里Feeling18度C巧克力工房遠近馳名，是來埔里遊客喜愛的伴手禮，其實工房周邊也有手工披薩店值得一嘗，來自日本的牧島昭成，帶來道地的拿坡里風味披薩至埔里，現烤風味十足，吃異國風味披薩，不用出國，來埔里就能吃到。

◎窯燒披薩 傳統好風味

還記得小時候焢窯的味道嗎？正當連鎖披薩店紛紛以電子爐烘烤披薩時，台南市華平路的尚和佳披薩餐車，卻堅持以水果木窯燒烘烤手工披薩。正因為多了傳統的柴燒風味，吃過的人都按讚，不僅大人小孩喜歡，更大幅提高回客率。

◎誠意滿滿 不怕吃不飽

22歲譚宇宸1年多前與在披薩店打工的同事約定創業，3人研發手作美式披薩，餅皮在厚薄之間，外酥內軟的口感，加上用料實在，短時間累積不少死忠客戶，有人不惜趕上一小時車程，只為品嘗這一味，吃完後滿足的說：「感受到滿滿誠意」。

(中時電子報)

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