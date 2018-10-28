普悠瑪事故賠償 消基會：重大過失應給三倍

2018年10月28日 12:00 中時 游昇俯

台鐵普悠瑪列車重大傷亡事故，行政院日前提出罹難者540萬元、傷者240萬5千元補償金額，消費者文教基金會認為，補償金尚非賠償金，交通部及台鐵仍應依法對乘客傷亡、財物毀損負起賠償責任，若調查報告出爐，證實是因經營者重大過失所致損害，消費者亦可請求三倍以下之懲罰性賠償金。

消基會交通委員會召集人許永發表示，已曝光的通聯記錄顯示，此次普悠瑪列車發生多重故障狀況，使得駕駛員要一邊行駛列車，還要一邊進行故障排除，再者，過去三天，台鐵至少有8起列車故障通報，其中5起又和自動防護系統ATP有關，台鐵有必要全面檢修，在行政院調查結果出爐前，全面停駛普悠瑪。

消基會董事雷立芬則指出，目前政府部門及台鐵，承諾給18位罹難者及190餘位傷者補償金，但對於其他受到驚嚇、未安全到達目的地的乘客，卻未善盡關懷責任，「很多人說再也不敢搭普悠瑪了」，但政府只看到死傷者，這類自行就醫、返家消費者應站出來主張自己的權益。

雷立芬並說，行政院提出的補償金屬於保險補償概念，針對消費者傷亡、財物損失，也應要求台鐵負起賠償責任，況且，此次事故台鐵本應在新馬前三站將列車故障修好，此事故明顯是故意犯錯行為，消費者有權提出三倍的賠償金。

消基會董事長游開雄表示，依據鐵路法62條，台鐵負有損害賠償責任，包括精神慰撫、隨身行李損失都應有所賠償，若調查報告出爐，證實為重大過失所致，按消保法51條，消費者亦可請求三倍以下的懲罰性賠償金。

游開雄並表示，自2003年阿里山小火車翻覆，消基會便呼籲國內比照美國運輸安全委員會，設置獨立公正的運安會，但一直只聞樓梯響，台鐵行車保安委員會球員兼裁判，無法對事故調查監督改善，呼籲主管機關盡速設立運安會，為消費者權益把關。

(中時 )