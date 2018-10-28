鼓勵青年回鄉 水保局回留農村計畫報名開跑

行政院農業委員會「青年回留農村創新研究計畫」徵件開跑，說明會現場討論熱烈。(行政院農委會水保局提供)

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鼓勵各領域專才青年回到農村一起打拚，行政院農業委員會「青年回留農村創新研究計畫」徵件開跑，27日於台南青年創業基地舉辦說明會及「第四屆大專生洄游農村二次方行動推廣計畫成果發表會」，並由今年入選之青年現身說法，現場討論熱烈。

「青年回留農村創新研究計畫」明年邁入第三年，為鼓勵青年依所發掘之農村相關問題導入創意構想，希望由青年個人、青年組成團隊或與相關組織共同合作方式提出創新研究計畫，發揮社會影響力，達到青年回留服務農村之目標。農委會副主任委員李退之當天亦到現場鼓勵青年，歡迎各領域專才的年回到農村一起打拚。

翻轉教育已蔚為風潮，農村提供生活及產業實驗環境，水土保持局除了辦理大專生洄游農村競賽擔任催化角色，進階到洄游二次方時更提供持續深化、永續蹲點的機會，讓更多有志於創新、創業的青年朋友可以透過各項多元參與農村平台提案，運用新觀念及思維，以更精準的科學方式、更多元的工具，結合行銷、管理等其他專業，將農村的美好讓外界看得到。

106-107年已有104組青年團隊及社區夥伴共同參與「青年回留農村創新研究計畫」，展現十足創意，本計畫徵件至108年1月2日中午12時，歡迎任何有興趣的45歲以下青年或符合資格之相關組織踴躍報名參加。

(中時 )

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