美國安顧問波頓：大陸導彈直指「俄羅斯心臟」

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美國總統川普宣佈退出《中程導彈條約》後，美國國安顧問波頓（John Bolton）隨後訪問了俄羅斯等國。俄羅斯衛星網日前報導稱，波頓訪問格魯吉亞首都第比利斯期間，表示華盛頓希望與莫斯科就大陸軍事活動舉行會談。並稱大陸的導彈對莫斯科構成威脅，因為「俄羅斯的心臟」處於其打擊區域之內。

俄羅斯衛星網此前便曾引述俄外交消息人士披露，波頓在訪問俄羅斯期間的確試圖闡述美國對中國在經濟和軍事政治領域的不滿，但俄羅斯方面立即明確表示，任何涉及我們中國夥伴的問題都僅僅應該與北京討論，拒絕了波頓的「傾述」。

報導稱，波頓此次訪問俄羅斯主要是為了向俄羅斯闡述，美國將退出《中程導彈條約》。該條約由美蘇兩國簽訂於1987年，該條約禁止兩國擁有，生產或測試射程在500到5500公里之間的導彈。該條約簽訂之後，美蘇兩國一共銷毀了大約2700枚中程導彈，對緩和冷戰期間兩國關係起到了很大的作用。

報導指出，2014年，歐巴馬政府曾指責俄羅斯違反《中程導彈條約》，遭到俄方否認。該條約即將於2021年到期。美國總統川普日前宣佈，美國將退出《中程導彈條約》，理由是俄方違反了條約規定，同時中國不受該條約限制。

大陸《環球時報》報導則批評，波頓最近的頭號任務是「挑撥中俄關係」嗎？此前他在莫斯科抱怨中國的政治和經濟政策，被直接拒絕。這次又跑到格魯吉亞，提醒俄羅斯人小心中國導彈。

(中時 )

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