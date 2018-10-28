美國務卿稱大陸挑釁都將反擊 陸媒：衝選舉人氣 大陸沒必要配合

2018年10月28日 12:59 中時 楊家鑫

針對美國國務卿蓬佩奧日前稱「中國每一個挑釁都會得到美國強有力的回應」，大陸《環球時報》發表社評表示，這不是美國高官第一次宣示要和大陸「死磕」。這一極端化的政治運作，目標之一顯然是吸引粉絲眼球，凝聚中期選舉的人氣。但大陸沒必要配合著起舞，北京該忙的事情很多，有的事情有麻煩、難處理，不妨先放一放、先晾一晾。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》27日刊登社評「推升對華敵意，蓬佩奧們未免太賣力了」指出，這不是美國高官第一次宣示要和中國「死磕」。這一極端化的政治運作，目標之一顯然是吸引粉絲眼球，凝聚中期選舉的人氣。但它導致了對中國的「妖魔化」進入一個上升螺旋。有可能會推升美國民眾對華的集體敵意，並成為導致意識形態對抗悲劇性的轉捩點。

評論稱，但華盛頓將中國視為主要挑戰者、競爭者，要事事處處找中國麻煩、跟中國「過不去」，並非意味著其他國家都會按照這一邏輯做出判斷。「中國威脅」也遠未成為每個美國家庭飯桌上的必談話題。

評論指出，現在的美國越來越像一個蔑視、背離群體的「單幹戶」，不是脫群，就是單挑。其將中國視為對手並試圖藉以拉派組幫的作法，與中國合作發展的現實形成鮮明對照，正不斷地消耗著美國的信任積分。

評論強調，中美關係是中國最重要的對外雙邊關係。但隨著華盛頓發出的音調越來越離譜、刺耳，中國沒必要、也沒有功夫合著這個音調起步。北京該忙的事情很多，有的事情有麻煩、難處理，不妨先放一放、先晾一晾。

(中時 )