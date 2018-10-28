颳起韓國瑜旋風 馬英九：該是換掉對手的時候！

2018年10月28日 12:41 中時 張穎齊

前總統馬英九（左三）28日來到基隆為國民黨基市長候選人謝立功（左二）及市議員藍敏煌（右三）站台。（張穎齊攝）

前總統馬英九（中）28日來到基隆出席基隆市議員藍敏煌競選總部成立大會，將一匹「金馬」送給藍敏煌（馬英九左），預祝馬到成功 。（張穎齊攝）

前總統馬英九今（28）日上午來到基隆為國民黨基市長候選人謝立功及市議員藍敏煌站台，談到高雄市長候選人韓國瑜的氣勢如虹，馬英九表示「韓國瑜把火苗點燃後，到處開始燒，現在該是換掉對手（指民進黨）的時候！」至於是否擔心韓的人氣勝過自己？馬笑說「勝過我越多越好！」

據悉，馬英九今天有9個行程，首站便來到基隆出席藍敏煌競選總部成立大會，會中將一匹「金馬」送給藍敏煌，預祝藍馬到成功。

馬英九表示，高雄鳳山26日舉辦韓國瑜的造勢大會，現場來了5萬人，如今韓國瑜的效應已發展到其他地區，像他27日去新竹跑了10幾個行程，最後到廟口前開會，原本以為來個500人就不錯了，結果竟來了1000人，所有人都嚇到了，國民黨已經忍對手太久，是時候換人做做看。

媒體問及「是否擔心韓國於魅力勝過你？」馬英九聞後笑答，勝過他越多越好，要勝利就是要有韓這種魅力，雖然「韓式效應」正在發酵，但國民黨仍要穩紮穩打，畢竟還有1個月；現在看到韓國瑜挾著高人氣，到處為候選人輔選，馬認為，這對藍軍有很大的幫助，非常樂觀其成。

「該是換掉我們對手的時候了！」馬英九說，民主政治就是這樣，如果做不好換人做做看，國民黨當初也是這樣被換了，但現在該是換掉對手的時候；另外韓的北漂政策打動很多人的心，高雄在民進黨執政20多年，經濟及各方面都沒進步，大家忍無可忍，韓把這火苗點燃後，到處都開始燒起來。

至於民進黨批韓國瑜沒政見只會耍嘴皮子，馬強調，韓有很多政見，如「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財！」這句話大家都聽得懂，他不必講一堆老百姓聽不懂的話，民進黨的批評完全不對。

(中時 )