大陸人臉識別再建功 揪出駕考替身

2018年10月28日 12:54 旺報 林永富

大陸自從廣泛應用人臉辨識系統之後，多次讓逃犯現形，除了張學友在大陸各地的演唱會已經抓到超過50個逃犯之後，現在連考駕照替身代考也難逃「法眼」。

河北省保定市警方近日對外發布首起替考駕照被人臉辨識系統識破案件。為順利通過機動車駕駛員考試，學員向駕校校長繳納所謂的「包過費」，隨後校長找來與學員相貌相似人員替考。然而考試時，被公安交警安裝的最新人臉識別系統識破。

據悉，這是大陸《刑法修正案（九）》實施以來，河北省保定市警方對外發布的首起替考駕照被採取刑事強制措施案件。

警方查明，張某在2017年報名參加駕考後，其本人通過了科目一考試。後由於擔心自己考不過科目三，於是找到駕校校長劉某讓其幫忙想辦法。劉某讓學員張某某繳納了一筆「包過費」後，表示剩下的就不用管了。

隨後，劉某找到和學員張某某長相有些相似的李某，並對其允諾替考費用可以充當其妻子報考駕照的報名費。劉某幫助張某預約考試成功後，將張某某的身分證交給了替考者李某。李某於9月18日在科目三考場上車考試時身分驗證失敗，被抓現行犯。

目前，犯罪嫌疑人李某、劉某已被採取刑事強制措施，此案正在進一步偵辦中。

據瞭解，今年8月，保定公安交警車管部門對科目三考場設備進行升級，在考試車輛上安裝使用了身分證讀卡、人臉識別技術，利用讀卡器讀取身分證資訊與預約資訊進行自動比對，然後進行人臉識別，各項資訊比對成功後才可參加考試，這起案件也是系統升級後發現的第一個替考案。

(旺報 )