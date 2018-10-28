彰化》魏明谷成立競總 賴清德、蔡英文送八寶粥、綠領

2018年10月28日 12:53 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷強調每天工作17小時，努力建設規畫彰化路廊，先公路後軌道，以務實作法打造30分鐘生活圈。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷上午成立競選總部，現場號召5千名支持到場力挺。（謝瓊雲攝）

行政院長賴清德(右)一早就先陪魏明谷(左)到八卦山上問候早起運動民眾，競選總部成立大會上，還送上八寶粥要讓魏隨時補充體力。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統(左2)第八度到彰化輔選，與賴清德(左1)合體力挺魏明谷(右2)，還送上一件「綠領」，期許他高票連任後能打造兩萬個六萬元高薪的綠領新貴工作機會。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷上午成立競選總部，蔡英文總統第八度南下輔選，與賴清德同台助選，現場號召5千名支持到場力挺。（謝瓊雲攝）

力拼連任的彰化縣長魏明谷28日在彰化市成立競選總部，全縣26鄉鎮市後援會全到齊，根據總部統計有逾5千人到場，行政院長賴清德、蔡英文總統先後上台致詞大力推崇魏明谷任內四年建設，並送上八寶粥、綠領薪貴衫，期許魏高票連任。

魏明谷表示，自己出身平凡、沒有豐富的資源，與妻子兩人膝下無子，能夠投入更多心力專注在縣政規劃、建設上，每天從早到晚，工作超過17小時；他強調，三橫三縱、三鐵三橋的田字路廊規畫，先公路運輸再建設軌道，循序漸進打造30分鐘生活圈，才是最務實的做法，反觀對手四處掛旗卻不敢承認。

他強調，將全力打造綠能首都、風光大縣，號召全台青年到彰化就業，彰化人口就會增加，彰化富起來、強起來，大家就能安身立命、幸福好生活，他並高呼「支持魏明谷、大家攏幸福！打破魔咒、縣長連任、議會過半！」

賴清德說，一大早7點多就先與魏明谷到八卦山上向早起運動的鄉親問候打招呼，看到許多健康開朗的長者、歐吉桑和歐巴桑，閒談間從孫子的營養午餐、敬老金和嘴裡的假牙，都是魏明谷對老幼們的照顧，應該讓規劃彰化建設藍圖的魏明谷繼續執行，建設才能落實到位。他上台致詞時還特別致贈八寶粥，讓勤走基層的魏明谷能隨時補充體力。

第八度到彰化的蔡英文表示，同樣的話四年前說過，如今要再次強調，這次選舉彰化仍是關鍵中的關鍵；有越來越多鄉親逐漸了解彰化的改革、建設，認同魏明谷腳踏實地的做事方式。這是一場關乎價值的選舉，肯定「對的事情、對的方向就要堅持做下去」價值。

蔡英文說，魏明谷是做事的人，四年來彰化有許多改變、綠能產業從無到有，

各種社會福利、基礎建設，一步步推動；認真的人應給予鼓勵，拜託大家一起用選票支持打拼的團隊。

她也再次提到假消息，強調國慶演講時就提到，有些人刻意散布假消息，意圖影響選舉、影響國家社會發展，呼籲選民拒絕抹黑、假消息，堅持一場正面的選舉，支持魏明谷，讓年輕人返鄉工作，領取比在台北更高的薪水。

蔡英文說，選舉要比政策，不是插個旗子就叫做政見，過去都沒建設，等要選舉才要支持建設的人，是彰化人不能接受的人；最後她還特別感謝所有黨籍候選人，尤其是面對艱困選區，義不容辭不怕困難參選的同志，拜託大家拿出所有力量，讓魏明谷高票連任。

(中時 )