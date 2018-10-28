罹癌單親媽打數份工昏倒 幼女機靈求助救母命

2018年10月28日 12:55 中時 廖素慧

罹癌單親媽媽吳羚如獨力撫育女兒，長女鐘寀葶（左）十分懂事貼心。（廖素慧攝）

阿嬤陳美雲（右）憑鋼鐵般的意志，生病打工扛家計，養育孫子朱冠龍。（廖素慧攝）

朱冠龍心疼阿嬤陳美雲（右）生病還打工扛家計，抱著阿嬤哭了。（廖素慧攝）

東區議員候選人戴寧（左）、黃露慧（右）被弱勢孩子發奮上進，感動得熱淚盈眶。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟慈善會28日頒發「清寒孝親獎楷模助學金」，念國小三年級的鐘寀葶是過動兒，幫忙罹癌的單親媽媽做家務事、照顧弟妹，媽媽打數份工累昏倒，她機靈求助救母命；念國一朱冠龍心疼生病阿嬤用「鋼鐵」意志扛起養家重擔，抱阿嬤哭了，選將們感動得熱淚盈眶。

罹患大腸癌的單親媽媽吳羚如，育有3名子女，長女鐘寀葶念嘉北國小三年級，有過動症及心室缺損症，吳媽媽白天在成衣廠工作，晚上作蛋捲及手工活賺錢，打數份工扛家計，鐘寀葶十分懂事，放學回家就洗米、洗衣服、照顧弟妹，還幫媽媽做折禮盒、金紙及貼標籤等零活，陪媽媽就醫。

今年中秋節吳媽媽趕夜工摺禮盒累得暈倒，寀葶誤以為媽媽睡著了，幫她蓋被子，再煮泡麵給弟妹吃，但隔天叫不醒媽媽，她驚覺不妙，跟媽媽的朋友求救，將媽媽送醫救回一命。

吳羚如說，寀葶從醫囑學鋼琴以藝術治療過動症，卻發掘出她的音樂天分，今年報考學校管樂班，因繳不起1500元報名費一度放棄，幸好學校協助免繳費，她考取89.68高分，榜首進入管樂班，送給她最好的母親節禮物。

南興國中一年級的朱冠龍來自單親、隔代教養家庭，由阿公阿嬤帶大，原本全靠阿公賺錢養活一家3代人，阿公去年車禍脊椎受傷，罹患類風溼性關節炎的62歲阿嬤，咬緊牙關，扛起重擔，做清潔工賺錢養家。

阿嬤陳美雲說，冠龍從小單親，母親及阿姨都生病，被同學譏笑，有次在速食店哭著問「 我為什麼沒有爸爸？」，她把酸楚苦水吞腹內，笑笑勉勵他，她憑著「不能讓別人笑我的兒孫」的骨氣，再苦再累都撐著做工。

陳美雲用堅如鋼鐵的意志，獨力支撐家計，以身教作為冠龍的榜樣，冠龍也挺直腰桿朝自己的籃球夢前進，加入籃球校隊，努力兼顧課業及籃球訓練。

嘉義市城隍廟董事長賴永川、慈善會會長蘇文聰期勉學子不畏逆境，奮發向上，今年清寒孝親獎楷模助學金頒發嘉義市各國小、國中及高中孝親品行優異的清寒學生，今年共有50人獲獎，高中職組13名、每人7000元，國中組16名、每人5000元，國小組21名每人3000元。

(中時 )