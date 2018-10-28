林口電廠3號機被卡？新北環保局長怒斥政治凌駕專業

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台電指林口電廠新3號機的水汙染防治措施許可被新北市「卡住、刁難」，恐影響賴清德及經濟部保證明年備轉容量率達10％的目標，新北市環保局長劉和然火大指出，林口3號機組的空汙和水汙問題尚未解決，又要再次以政治凌駕專業，強迫新北市讓他通水、試車，「這就是中央和台電的老大心態」。

劉和然說，台電在今年7月23日才申請林口電廠3號機組水汙許可審核、7月31日申請空汙許可審核，依規定若沒有特別問題，水汙審查需60天、空汙需30天，不知道台電如何訂出8月20日通水日期？根本就是「先射箭（訂出商轉時程），再畫靶（恐嚇新北市政府應限期核發水污、空污許可）」，籲台電，「不要內行人說外行話，故意用商轉時程來騙外行人」。

劉和然說，經過深澳電廠的事件，台電的公信力已蕩然無存，現在又拿出老套路，用「電會不夠」來威脅新北市。還記得當時經濟部前一天新聞稿說還缺電，結果「一夜之間」賴院長馬上就說「電夠了」，請台電再回去算一算；所以依照這個「經驗」，明天電應該也就夠了！

劉和然強調，台電曾信誓旦旦地說超超臨界機組的重金屬排放值可以比照美國新設電廠標準，現在卻又想方設法希望降低回到國內標準，以汞金屬為例，兩個標準差了約10倍，對民眾健康的影響太大了，新北不可能放任！

這次林口3號機組的問題在於空汙、水汙及重金屬污染等未達到要求，請台電不要再模糊焦點。劉和然也再次提醒台電，「不要挑戰新北市政府捍衛市民健康的決心！」

(中時 )

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