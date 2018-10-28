台北》柯文哲聲援婦聯會 姚文智批：為選票巴著官夫人

2018年10月28日 12:55 中時 郭建伸

台北市長柯文哲昨天到北投參加眷村文化座談會，談及婦聯會議題時說，「如果轉型正義第一個是追究責任，那就搞不完了」，被外界解讀為是搶攻藍營選票。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今怒批，柯文哲為了選舉巴著這些官夫人，把過去綠營爭爭取選票所留下的眼淚，都當作垃圾，選舉選到這樣，把追求民主價值棄如敝屣，坦言聽完不寒而慄。

姚文智上午前往市議員張茂楠競選總部成立大會，並替張拍賣碩士論文，並作為選舉經費。不過因為柯文哲昨與婦聯會主委雷倩對談，指「（婦聯會）現在運作都好好的，以後不會再發生，你管它過去在幹什麼？」此非言論一出，引發綠營砲轟，姚文智上午受訪時也怒轟柯。

姚文智質疑，過去每逢228時都會談及轉型正義問題，「柯市長你掉眼淚是調爽的嗎？」看到他這樣的反應，他真的只有4個字能形容就是「不寒而慄」。

姚說，婦聯會過去在台灣社會搜刮的民指民膏，包含勞軍捐、青果捐、香蕉捐、敬花捐，這些我們都不算，到目前資產現金將近400億，黨產會只不過希望他們能夠歸還給人民。

姚抨擊，柯文哲告訴大家，只要好好的，過去都不要理他，言下之意，過去追求的轉型正義、社會公道，都可以視為垃圾、棄如敝屣，態度輕賤到這樣的地步，「遇到權貴遇到官夫人就轉彎，請問柯文哲還有什麼是不能轉彎，心中還有什麼價值理念不可以出賣？」

由於時代力量議員參選人黃郁芬、吳崢兩人支持柯文哲不同調，媒體問姚是否覺得時力內鬨？姚文智說，他對時力個別做法沒有意見，但他認為這次選舉，終歸回到價值選擇，若價值錯亂，整個團隊就不可能一致，就不可能接受人民檢驗；價值信念一致，才能在市政或政策方向上，展露出團結力量。

(中時 )