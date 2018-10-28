香港女星認陪睡「無套進入」 一晚讓她賺進40萬

香港女星曾上游坦承自己曾經抵不住誘惑陪睡賺錢。（圖／翻攝自曾上游IG）

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中時電子報
／綜合報導

香港小模女星曾上游有「5樓港女」的封號，因她只有25歲卻已經擁有五棟房產，號稱放棄護士15萬高薪，轉行進演藝圈，先前都是稱自己買房是靠自己努力工作賺來的，但屢傳出她靠當兼職女友賺錢，近來她接受周刊訪問，坦承確實有靠「陪睡」賺取額外收入。

曾上游號稱靠自己賺進5棟房產，但早傳出有性交易的服務。（圖／翻攝自曾上游IG）

據香港《壹週刊》報導，曾上游的身價粗估至少有1000萬港幣（約台幣4000萬），過去她曾透露5棟房產，是靠外拍工作及打工累積打拚而來，看似人如其名的「力爭上游」，不過日前接受訪問，她坦承自己確實曾因「檔不住誘惑」進行性交易，且報酬高達10萬元港幣（約台幣40萬元）。

曾上游坦言自己曾陪睡，賺進40萬台幣。（圖／翻攝自曾上游IG）

曾上游表示，當初是在飯局上認識「買主」，對方以港幣10萬要「照顧她」，雖然她心中覺得不妥，但金額滿高的也讓她沖昏頭，事後讓她相當後悔。

網路上甚至有曾上游的價碼對話截圖。（圖／翻攝自曾上游IG）

但其實早在今年3月就傳出不少她的對話截圖記錄，當中提到她有不少性交易服務，如戴套2小時是1萬元港幣（約台幣4萬），過夜則是1.2萬元（約台幣4.8萬）等等。

(中時電子報)

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