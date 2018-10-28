新北》廖裕德溪崑後援會成立 逾千名鄉親熱情相挺

2018年10月28日 13:14 中時 葉書宏

無黨籍新北市議員候選人廖裕德。（葉書宏攝）

無黨籍新北市議員候選人廖裕德競選團隊今（28日）上午在板橋區北極宮舉辦溪崑後援會成立大會，吸引逾千名鄉親到場力挺，現場「凍蒜」聲四起。廖裕德感謝鄉親熱情支持，他強調，當選後將著重教育及溪崑一帶的交通、都市更新，讓下一代有更好的教育，溪崑民眾住得更好。

廖裕德為現任板橋農會理事長，於台北縣時代擔任4屆縣議員，升格後連續當選2屆市議員，今年廖裕德再度以無黨籍身分，參選第四選區市議員，該區國、民2黨均各推出5人，加上新黨、時代力量及無黨籍等，共18人參選，18搶9競爭激烈。

廖裕德表示，人生要追求的就是生命的價值，希望有生之年，有能力、有體力可以多回饋社會；擔任議員期間，對於預算、市府政策投入相當多時間、精力，基層所遭遇的困難，自己都點滴在心頭，總是思考要如何替民眾解決。

廖裕德表示，投入市議員選舉以無黨籍身分參選，沒有政黨支援，將面對更嚴峻的挑戰，「絕對用誠懇的態度，來面對選民所託！」總是要求自己不只認真還要更打拼，一定要成功。

廖裕德表示，市議員要了解民眾的問題，全國人口結構變動、少子化來臨，這關係到國家安全，下一代會更加辛苦，年輕人口越來越少、年長人口越來越多，因此，他提出要進行教育改革，要培育下一代成為國際人才，站在世界頂峰，「人才為先！」

「教育經費不能省，執政者要注重教育，國家才有未來！」廖裕德指出，經費縮水後，造成教育環境面臨不少問題，冷氣應該是每間教室的必須設備，才能讓學子們安心讀書，面臨劇烈的天氣變化。

廖裕德最後也提到都市計畫及都更問題，民眾參加都更，所持有的坪數卻縮水，未來，他要爭取交通建設，打造輕軌連接溪崑、浮洲及板橋，輕軌可以沿著主幹線規畫，又可省去徵收土地經費，帶動溪崑地區發展。

(中時 )

無黨籍新北市議員候選人廖裕德競選團隊今（28日）上午在板橋區北極宮舉辦溪崑後援會成立大會。（葉書宏攝）

無黨籍新北市議員候選人廖裕德競選團隊今（28日）上午在板橋區北極宮舉辦溪崑後援會成立大會。（葉書宏攝）

無黨籍新北市議員候選人廖裕德競選團隊今（28日）上午在板橋區北極宮舉辦溪崑後援會成立大會。（葉書宏攝）

無黨籍新北市議員候選人廖裕德競選團隊今（28日）上午在板橋區北極宮舉辦溪崑後援會成立大會。（葉書宏攝）