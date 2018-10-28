2018澎湖遠航國際馬拉松 機師空服紀念衫變裝趴登場

第二排中穿黑襯衫的遠航董事長張綱維與其左的澎湖縣長陳光復等一起為路跑鳴槍。圖：遠航提供

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名模林又立（前排中穿藍色夾克）等為賽事加油。圖：遠航提供
參賽者起跑。圖：遠航提供
穿著比基尼的變裝者。圖：遠航提供

『2018澎湖遠航國際馬拉松』在今(28)日清晨正式登場，由澎湖縣政府與遠東航空公司再度聯手共同主辦這一場賽事，在雙方共同宣傳賽事之下，今年總共有5,106名參賽者報名。從台灣前往澎湖參加馬拉松的人數，再度打破歷年來記錄，總共吸引超過三千位台灣民眾共襄盛舉。遠東航空同時也出動16位空服員，以及名模林又立、王心恬和邱馨慧一起在賽事會場為跑者們加油打氣。

馬拉松賽事今天清晨06:30鳴槍起跑，來自國內外5,000多位選手參賽，場面十分壯觀。澎湖縣長陳光復、澎湖縣副議長陳雙全、澎湖縣馬公市長葉竹林、澎湖科技大學校長翁進坪、澎澄飯店營運協理王麗金、遠東航空公司董事長張綱維、遠東航空營運長曾金池等皆參與今天早上的活動開幕及鳴槍儀式。

澎湖縣縣長陳光復上台致詞表示，歡迎各位跑者蒞臨世界最美麗的海灣-澎湖，參與澎湖遠航國際馬拉松賽事，尤其這一場賽事有超過五千多人參與，每年參賽跑者都非常的多，又有多位世界頂尖跑者加入，希望明年活動賽事能夠再創報名人數佳績。

曾金池致詞表示，今年是遠東航空公司第四次跟澎湖縣政府共同舉辦馬拉松賽事。秉持突破自我，以及創新的理念是所有跑者們和遠航的共同精神，遠航所屬之樺福集團首推全球航空旅遊區塊鏈ALLN，透過區塊鏈的嶄新技術，預計將再創造台灣實體經濟的里程碑。今年的報名人數比去年增加，希望明年能夠再多增加一倍的人，讓大家知道澎湖的冬天很適合觀光旅遊。

遠航發言人盧紀融表示，今年響應2018世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉辦，本賽事也特別邀請跑者換上「海洋」元素的服裝或穿上大會提供的機師及空服員造型衫變裝路跑，為澎湖的冬季注入青春與活力！

此外，活動代言人空服員張倫平去年拿下挑戰組(10K)女子組排名第二名的成績，今年首次報名半馬組(21K)，拿下漂亮成績1小時45分10 秒，獲得女子組第四名; 帥氣的地勤人員邱祥瑋則報名挑戰組(10K)，成績為59分26秒。

澎湖遠航馬拉松今年共有國內外選手5,106人，其中42公里全馬組有502位、21公里半馬組有913位報名、10公里挑戰組有1,480位、5公里健走組有2,211位，每年在澎湖舉行的馬拉松賽事中，參加人數是最多的一場，為淡季的澎湖冬天，帶來大量的運動觀光人潮。

今天澎湖遠航國際馬拉松賽事，天氣溫暖晴朗，跑者們表示能夠參與這場賽事感到非常興奮，能夠在這麼美麗的地方進行賽事，並且與多位來自國際上的跑者一起較量，也是一個非常難得的經驗與回憶。遠東航空公司總共出動16位空服員組成加油團，一起在賽事會場為跑者們加油打氣，成為活動會場上的焦點目光，吸引眾多跑者目光與合照留影，也為運動賽事增添美麗話題，另外本次活動也感謝澎湖澎澄飯店、富邦產險及日本KaliFores KS不沾手醬料包的贊助，提供最舒適的住宿體驗及特色伴手禮。

今年報名澎湖遠航國際馬拉松賽事中，報名參賽選手最年長者為報名5公里健走組的90歲張占豪先生(第三年參加)及86歲曾陳罔流女士(第一年參加)，大會還特別頒發老當益壯獎給兩位長者。此外，還有最年輕的10公里挑戰組小跑者5歲楊子寬，以及本次最吸睛的變裝美人魚林惠萍，期許跑者們明年能夠持續報名參加澎湖遠航國際馬拉松賽事。

(工商 )

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