2018澎湖遠航國際馬拉松 機師空服紀念衫變裝趴登場

2018年10月28日 13:37 工商 張佩芬

名模林又立（前排中穿藍色夾克）等為賽事加油。圖：遠航提供

參賽者起跑。圖：遠航提供

穿著比基尼的變裝者。圖：遠航提供

『2018澎湖遠航國際馬拉松』在今(28)日清晨正式登場，由澎湖縣政府與遠東航空公司再度聯手共同主辦這一場賽事，在雙方共同宣傳賽事之下，今年總共有5,106名參賽者報名。從台灣前往澎湖參加馬拉松的人數，再度打破歷年來記錄，總共吸引超過三千位台灣民眾共襄盛舉。遠東航空同時也出動16位空服員，以及名模林又立、王心恬和邱馨慧一起在賽事會場為跑者們加油打氣。

馬拉松賽事今天清晨06:30鳴槍起跑，來自國內外5,000多位選手參賽，場面十分壯觀。澎湖縣長陳光復、澎湖縣副議長陳雙全、澎湖縣馬公市長葉竹林、澎湖科技大學校長翁進坪、澎澄飯店營運協理王麗金、遠東航空公司董事長張綱維、遠東航空營運長曾金池等皆參與今天早上的活動開幕及鳴槍儀式。

澎湖縣縣長陳光復上台致詞表示，歡迎各位跑者蒞臨世界最美麗的海灣-澎湖，參與澎湖遠航國際馬拉松賽事，尤其這一場賽事有超過五千多人參與，每年參賽跑者都非常的多，又有多位世界頂尖跑者加入，希望明年活動賽事能夠再創報名人數佳績。

曾金池致詞表示，今年是遠東航空公司第四次跟澎湖縣政府共同舉辦馬拉松賽事。秉持突破自我，以及創新的理念是所有跑者們和遠航的共同精神，遠航所屬之樺福集團首推全球航空旅遊區塊鏈ALLN，透過區塊鏈的嶄新技術，預計將再創造台灣實體經濟的里程碑。今年的報名人數比去年增加，希望明年能夠再多增加一倍的人，讓大家知道澎湖的冬天很適合觀光旅遊。

遠航發言人盧紀融表示，今年響應2018世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉辦，本賽事也特別邀請跑者換上「海洋」元素的服裝或穿上大會提供的機師及空服員造型衫變裝路跑，為澎湖的冬季注入青春與活力！

此外，活動代言人空服員張倫平去年拿下挑戰組(10K)女子組排名第二名的成績，今年首次報名半馬組(21K)，拿下漂亮成績1小時45分10 秒，獲得女子組第四名; 帥氣的地勤人員邱祥瑋則報名挑戰組(10K)，成績為59分26秒。

澎湖遠航馬拉松今年共有國內外選手5,106人，其中42公里全馬組有502位、21公里半馬組有913位報名、10公里挑戰組有1,480位、5公里健走組有2,211位，每年在澎湖舉行的馬拉松賽事中，參加人數是最多的一場，為淡季的澎湖冬天，帶來大量的運動觀光人潮。

今天澎湖遠航國際馬拉松賽事，天氣溫暖晴朗，跑者們表示能夠參與這場賽事感到非常興奮，能夠在這麼美麗的地方進行賽事，並且與多位來自國際上的跑者一起較量，也是一個非常難得的經驗與回憶。遠東航空公司總共出動16位空服員組成加油團，一起在賽事會場為跑者們加油打氣，成為活動會場上的焦點目光，吸引眾多跑者目光與合照留影，也為運動賽事增添美麗話題，另外本次活動也感謝澎湖澎澄飯店、富邦產險及日本KaliFores KS不沾手醬料包的贊助，提供最舒適的住宿體驗及特色伴手禮。

今年報名澎湖遠航國際馬拉松賽事中，報名參賽選手最年長者為報名5公里健走組的90歲張占豪先生(第三年參加)及86歲曾陳罔流女士(第一年參加)，大會還特別頒發老當益壯獎給兩位長者。此外，還有最年輕的10公里挑戰組小跑者5歲楊子寬，以及本次最吸睛的變裝美人魚林惠萍，期許跑者們明年能夠持續報名參加澎湖遠航國際馬拉松賽事。

(工商 )