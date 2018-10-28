長榮馬拉松》男友領跑 「馬拉松寶貝」稱后

2018年10月28日 13:22 中時電子報 陳筱琳／綜合報導

「長榮航空城市觀光馬拉松」今年首度舉辦就吸引來自43個國家，超過18,000名國內外跑者參賽，並以雙腳感受城市之美，將臺北推向世界。(主辦單位提供)

2018長榮航空城市觀光馬拉松今天在總統府前廣場啟程，在大佳河濱公園畫下句點，半程馬拉松女子組賽況，「馬拉松寶貝」曹純玉在男友「愛相隨」領跑幫助下，以1小時15分22秒稱后，半程馬拉松男子組則由國內好手周庭印以1小時7分48秒留住冠軍。

長榮航空城市觀光馬拉松今年首度舉辦，所有組別加起來吸引了43個國家地區、超過1萬8000名熱愛跑步的民眾、選手參加，世大運國手周庭印、國內半程女子馬拉松紀錄保持人謝千鶴等好手都在其中，而本屆半馬通過國際馬拉松暨長跑協會及國際田徑總會賽道認證，有將近6000位跑友參加，男子組以周庭印、蘇志濱為首，女子組則有游雅君、傅淑萍、曹純玉、林嫆菁、陳瑋琳、朱盈穎等知名長跑好手爭奪后冠。

「馬拉松寶貝」曹純玉的教練兼男友陳囿任全程「愛相隨」領跑，曹純玉奪冠後特地感謝男友，表示有這麼好的成績要歸功男友，「今天天氣很不錯，本來是要透過這場比賽作訓練，但發現狀況還不錯，加上男友陳囿任領跑得很不錯，想說拚拚看，很開心拿下冠軍。」

半馬男子組，周庭印以將近1分鐘的優勢技壓肯亞好手羅提奇（Willy Kipkemoi Rotich），將冠軍留在台灣，目前正在服役的周庭印說：「今天狀況不錯，天氣又很涼爽，本來沒預計成績可以在68分鐘內，但是今天賽道和天氣都很舒服，所以成績跟著不錯，對自己的表現還蠻滿意的。」

冠名贊助的長榮航空，用實際行動投入關懷社會與照顧弱勢團體，會從這次路跑報名費收入提撥100萬捐贈兒童福利聯盟文教基金會，為回饋台灣社會盡一份心力。

(中時電子報)