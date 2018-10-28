落實廚餘蒸煮 2300家養豬場成黑數

2018年10月28日 13:27 中時 游昇俯

為預防非洲豬瘟疫情傳播，農委會要求使用廚餘餵飼的養豬戶須落實蒸煮，12月起將與環保署啟動聯合稽查。但目前除了向事業單位或環保單位收廚餘餵豬的357家養豬場，受到環保署列管，仍有2300多家中小型養豬場未登錄在案，可能連蒸煮設備都沒有，不一定落實蒸煮，成為防疫管理上的黑數。

中國大陸非洲豬瘟蔓延，上周疫情已進逼到雲南、貴州等華南地區，因以廚餘餵飼豬隻是非洲豬瘟傳播主要管道之一，大陸目前已全面禁止廚餘餵豬。台灣則約有65萬頭豬以廚餘餵飼，為預防疫病傳播，農委會12月將與環保署啟動聯合稽查，要求養豬業者落實廚餘高溫蒸煮。

依據環保署規定，廚餘高溫蒸煮，須維持中心溫度90度以上至少一小時，養豬戶未落實，將依「廢棄物清理法」開罰，使用環保單位所收家戶廚餘者，可罰1200到6000元罰鍰，使用餐廳等事業單位廚餘者，則可罰6000元以上罰鍰。

農委會副主委黃金城表示，業者使用廚餘餵飼，須自行做好蒸煮紀錄，稽查時會查看相關紀錄，並檢查蒸煮設備是否有在使用，針對未落實蒸煮的養豬戶會加強稽查，「不定期去看」，11月先行勸導，12月起就會開罰。

但環保署環境督察總隊總隊長李健育表示，目前向事業單位或環保單位收取廚餘的養豬場，有357家受環保署列管，具備蒸煮設備，且一向落實蒸煮；但農委會統計另有2300多家中小型養豬場，自行向家戶或餐廳收取廚餘，並未登錄在案，不確定是否有蒸煮設施、是否落實蒸煮。

台中市廚餘養豬協會理事長張進發指出，以廚餘餵飼的養豬場規模偏小，一般大養豬場才有蒸煮設備，小規模的養豬場就沒有；雲林縣養豬協會理事長王森彥也說，養豬戶就是沒本錢才用廚餘來餵，有蒸煮設備的少，只靠大鍋子煮，「煮的份量根本不夠」，要落實蒸煮就得另行購置設備。

屏東縣養豬協會理事長郭新發則表示，有的養豬戶即使有蒸煮設備也沒在用，原因就是怕麻煩，蒸煮產生的臭味會招來鄰居檢舉，被投訴多了，一張張罰單下來，最後只能不養。他直說，要養豬戶落實蒸煮，恐怕很難執行。

(中時 )