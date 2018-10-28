高雄》驚人!陳其邁推長照政策 一通電話醫生護士到家服務

高雄市長選舉競爭激烈，總統府秘書長陳菊（左2）。左為民進黨高雄市長參選人陳其邁。(中央社)

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中時電子報
邱文秀

高雄市長選情白熱化，民進黨高雄市長參選人陳其邁27日前往美濃區造勢搶客家票，他在台上一連宣布幾項驚人政策，包刮農業發展基金一年增加一億，若他連任兩屆就從花媽時期的5億變成13億。以及醫療長照，一通電話醫生護士到府服務，享受最即時、最方便、最完整服務，讓長輩不用騎車去看病。

高雄市長參選人陳其邁27日前往美濃區造勢搶客家票，他在台上也端出農業牛肉，他表示，第一個農業很重要，花媽市長在高雄時有五億農業發展基金，其邁當選要每年增加一億，第二年就兩億，四年內規模擴增到9億，假如連任市長四年就增加到13億。底下一片掌聲!

陳其邁說，農產品外銷一定要擴展國際高端市場，過去花媽時到新加坡賣木瓜，或加拿大賣芭樂， 美濃的農作都是最有競爭力的農作，有時候你拿錢要排隊也吃不到。所以其邁擔任市長要擴展高端國際市場，我們要作很多事情，不是嘴巴光說不練，讓我們的農作可以賣個好價錢。

陳其邁表示，第二點美濃有很多長輩，可以說人口老化非常嚴重的地方，長輩的照顧當然是市長的責任，我作為一個醫生跟大家報告，未來長照不會只有生活照顧，其邁擔任市長，未來長照會具有醫療特色。

陳其邁說，他會把醫生、護士、醫療人員到家服務。長輩不用很辛苦，80幾歲還騎摩托車去，要看病最快方式，就是推動醫療人員到府服務，一通電話享受最即時、最方便、最完整服務。陳其邁端出這兩項牛肉政策也被PTT網友熱烈討論。

陳其邁在台上也暗批韓國瑜，他問美濃鄉親，我們是要選擇一個全力拼經濟的市長，還是要選擇一個在旗津設賭場或在離島挖石油的市長；是要選擇一個好好保存客語客家文化的市長，還是要選擇一個客語在家學，不要浪費在學校時間的市長。

(中時電子報)

文章來源：[討論] 陳其邁長照：醫生護士到家服務，隨傳隨到

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