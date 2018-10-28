油價趨緩 國內汽、柴油價格再降0.4元

2018年10月28日 13:35 工商 彭暄貽

國際油價趨緩，中油宣布周一（29）日凌晨零時起，調降各式汽、柴油價格每公升各0.4元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.7元。

中油表示，本週原油受沙烏地阿拉伯承諾將維持原油市場供應穩定及美國商用原油庫存水位連5週上升等因素影響，致價格下跌。依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價為31.4元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由台灣中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.4元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上週公告零售價相比各調降0.4元。

美國能源部公佈的數據顯示，截至10月19日，美國商業原油庫存較前週增加630萬桶至4.228億桶，為連續第5週增加。NYMEX原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心奧克拉荷馬州庫欣（Cushing, Oklahoma）的商業原油庫存較前週增加137萬桶至3,000萬桶，同樣為連續第5週增加，並創下4個月來的新高。

不過，受到股市反彈的帶動，且沙國稱或需干預市場以減少油市庫存，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨10月25日收盤上漲0.8％，成為每桶67.33美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上揚1％，每桶達76.89美元。

能源咨詢機構伍德．麥肯茲（Wood Mackenzie, WoodMac）報告預估，繼2017年全球上游油氣開發投資增長2%之後，今年可望增長5％，全球上游油氣開發投資額將從2016年的低點4,600億美元，增長至2020年的略高於5,000億美元，但這仍將遠低於2014年100美元油價時期所創下的7,500億美元高峰。

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