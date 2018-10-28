國5頭城交流道匝道今日通車 分散車流

頭城交流道增設北上入口匝道完工。（高公局提供）

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王思慧
頭城交流道增設南下出口匝道完工。（高公局提供）

國5頭城交流道改善工程增設南出及北入匝道於今日下午3時正式開放通車。交通部高公局指出，國5頭城交流道2006年6月通車後提供便捷交通，卻也帶來大量車流，造成假日礁溪地區頭城交流道台2庚、台9線及聯絡道路口周邊常塞車回堵。宜蘭縣府及民意代表積極爭取於宜四線端增設上下匝道分散車流，高公局與地方政府籌劃增設南出及北入匝道銜接191縣道與砂港路口，以分散原本利用台2庚、台9線上下頭城交流道車流。

該工程2014年6月通過環差報告，2016年1月完成發包施工並於同年4月開工，於今日完成開放。高公局表示，本項工程施工期間遭遇多項施工困難，2017年7月29日移設北上出口匝道跨越橋底版混凝土原已澆置完成60立方公尺，受中度颱風尼莎影響，經評估鋼筋握裹力有失效疑慮，為確保工程品質全數敲除重作。

另發現新增用地範圍路基含有軟弱地質及大量地下廢棄物，分別採垂直排水帶工法、卵塊石置換工法，挖除廢棄物，置換適宜土石材料改善地盤承載力，且宜蘭氣候多雨，本工程路堤填築及置換土方高達26萬餘立方公尺，致施作大受影響。

上述各項施工期間遭遇困難經承商及高公局工程人員積極通力合作並採行有效對策逐一克服，本工程增設匝道終能提前於今日通車，將有利紓解假日台2庚、台9線塞車情形。上述增設匝道工程將於相關交通設施點檢完畢後，今下午3時正式開放通車。

(中時 )

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