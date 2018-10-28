花博外埔鄉親日 上午逾7000人次入園

花博外埔園區上午湧入7000多名鄉親。（陳淑娥攝）

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民眾開心與花博吉祥物合影。（陳淑娥攝）

台中花博28日舉行外埔鄉親日活動，邀請設籍外埔市民搶先體驗，一早就吸引大批人潮等候入園；其中「樂農館」以台灣農業為主的大型展覽，呈現台灣多樣化地形的代表農作物「稻、果、菇、茶」，令人彷彿置身田野，一個上午湧入7000多名鄉親入園。

上午農業局舉辦「台中花博樂農日—樂農館展前記者會」，由市府秘書長黃景茂、農業局長王俊雄、外埔園區園長施肇芳、台中花博設計長吳漢中等人介紹樂農館特色。

黃景茂表示，樂農館策展核心基調就是「一方地、千畝田、以農為樂」，展現台灣農民從事農業的快樂，也以台中的農作物作為代表，從平地到丘陵再到山區，包括「稻、果、菇、茶」整體介紹，館內運用虛擬實境、植物模型、影像及圖像等，，透過豐富的展覽讓大家尊重農業也重視食農教育。

許多父母一早帶著孩子一起參觀，體驗農業各種風貌，大家紛紛表示很有教育性，也很開心花博能辦在外埔，一個上午下來，已超過7千人次湧入園區。

在稻區中，以稻梗磚為材建構的穀倉教室，是以外埔區的馬鳴國小為原型，將課堂上的食農教育搬到展區，教室旁展出一台歷史超過60年的打穀機，可以現場體驗打穀過程。

農業局表示，透過設計，以AR擴增實境、實品、模型、影像和圖板的交互應用與參觀者互動，讓參觀者能夠藉由五感體驗，感受以農人為主角的樂農館，也體會農業如何影響現代人的生活。

(中時 )

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