中市府嚴把關！1至9月中火用煤量較去年同期減139萬噸 降載283次

台中市環保局27日公布1月至9月中火用煤量，已較去年同期減少139萬噸，11月起將更加強查核頻率，縮短為兩周一次。（黃國峰攝）

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台中市府強調，與全民繼續努力，台中空氣品質越來越好。（盧金足攝）

台中市府去年底審查機組許可證換證時，大砍台中火力發電廠生煤許可量500萬噸，幅度高達24％，中火今年起生煤用量要求從原本2100萬噸降至1600萬噸以下，環保局27日公布1月至9月中火用煤量，較去年同期減少139萬噸，距離生煤用量1600萬噸上限還有364萬噸，協調中火於空汙季減碳共降載283次，11月起將加強查核頻率，縮短為兩周一次，督促中火符合規範。

台中市長林佳龍上任後推動《生煤管制自治條例》，並刪減中火生煤許可量500萬噸，促使中火必須配合減煤，環保局公布中火用煤量最新查核結果，今年1至9月生煤總用量1235.74萬噸，較去年同期1374.74萬噸，約減139萬噸。

台中市環保局長白智榮指出，歷任縣市長均未積極管制中火造成的空汙問題，林佳龍上任後勇於面對問題，推動《生煤管制自治條例》，經過快1年時間，台中市府檢驗中火用煤量成績單更上緊發條，11月起將加強查核頻率，縮短為兩週一次，以監督中火達到市府要求的生煤使用量，加速老舊設備的改革，減緩對環境的汙染。

白智榮強調，市府過去4年來積極對抗空汙，2015年率全國之先，成功協調中火於空汙季降載減碳，至今年9月底共已降載283次，減少發電22億7038萬度；2016年在兼顧能源穩定與環境永續下，制定《管制生煤自治條例》，要求中火4年減4成生煤用量。

中火設置迄今，2014年底之前共進行68次展延、變更操作許可證等申請，歷任縣市長從未對中火生煤做過任何減量，直到林佳龍上任後，才開始展開嚴格管制的作為。

市府表示，依台電原本規畫，中火2座新增天然氣機組原2025年完成，林佳龍為加速空汙減量，多次向中央呼籲，應讓中火2座天然氣機組其中1座提前於2023年完工，盡早讓1號至4號老舊燃煤機組退場。

行政院長賴清德日前在立法院公開承諾，天然氣機組上場，1至4號燃煤機組即可退場，源頭減煤、減機組，讓汙染排放量直接減少，加上台中市電力設施排放標準第3次加嚴管制的效益，中火2022年10月比照林口超超臨界排放標準完成汙染防制設備改善後，整體空汙減量可達55％。

此外，台中第二大固定汙染源中龍鋼鐵，經過市府二次鋼鐵業排放標準及許可管制下，該公司已將原物料貯存場所採封閉式，並將既存加熱爐汰換更新為燃氣。

為加強汙染改善力道，環保局也透過許可管制，要求精進淨化煉焦爐H2S，減少硫氧化物排放，經過市府管制，中龍鋼鐵106年硫氧化物排放量與2014年比較，已減少450公噸，該公司也配合管制生煤自治條例，投入104億元建設室內煤倉。

「台中目前PM2.5年均濃度每立方米已從103年的27微克，下降至106年的20.2微克，優於全國平均」，白智榮說，今年1至9月PM2.5平均濃度每立方米19.0微克，較去年同期20.5微克改善1.5微克，越來越多的企業投入自主汙染改善工程、道路洗掃認養或空品淨化區認養，市民響應汰換20萬餘輛老舊機車、柴油車，配合紙錢集中燒、一爐一香等環保祭祀等空汙改善作為，全民繼續努力，台中空氣品質越來越好。

(中時 )

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