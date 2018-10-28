回憶殺！Tension宣布回歸 90年代粉絲瘋狂留言

五人男團Tension宣布即將出新歌回歸歌壇。（圖／截取自Tension 粉絲團）

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中時電子報
／綜合報導

1998年出道的男子團體Tension，曾入圍第15屆金曲獎的最佳重唱組合獎，師承陶喆更擁有優美合聲，自2004年發行精選輯後就各自發展，如今傳出他們5人即將回歸，並在明（29）日在電台就能聽到他們的新歌〈這瞬間〉。

Tension當年擁有不少少女粉絲，更曾入圍金曲獎。（圖／截取自Tension 粉絲團）

Tension當年是由台灣和香港五個大男孩所組成的團體，Brian 方冠中、John 白仁漢、Andrew 李涵之、Raymond 胡恩瑞、Jimmy 洪天祥，中心為港星洪金寶的兒子洪天祥，近年洪天祥從歌手轉當演員，甚至擔任武術指導與MV導演，也公開認愛與台灣女星劉奕兒穩定交往中，感情、工作都相當穩定。

Tension如今五人回歸，也讓歌迷擁有滿滿期待。（圖／截取自Tension 粉絲團）

另一名成員胡恩瑞，則以美聲歌手推出個人全創作專輯，，整張專輯以R&B風格為主軸，MIX中國古典及西洋樂器。 專輯發行首週即進入銷售榜前三名，主打歌〈炒飯〉與女星魏蔓合作MV，獲得廣大好評。

洪天祥（左）與胡恩瑞（右）至今活耀於演藝圈中。（圖／翻攝自胡恩瑞粉專）

如今Tension宣布五人回歸，也讓粉絲興奮留言，「Finally❤️❤️」、「快點出專輯吧，我從小喜歡到現在沒變過！」、「好期待」、「等超久的」，勾起不少粉絲的少女時代回憶。

(中時電子報)

Tension新歌明（29）日將於電台首播。（圖／翻攝自Tension粉專）
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