舊城新生博覽會 中市府邀知名民歌手台中公園開唱

2018年10月28日 14:13 中時 陳世宗

市長林佳龍表示，慶祝鐵路高架捷運化，市府舉辦精彩活動，歡迎大家多到綠柳川等舊城區景點走走，欣賞台中城市之美。（陳世宗翻攝）

台中市政府為慶祝鐵路高架化即將全線通車，特舉行「舊城新生博覽會」系列活動，其中「Listen 與民同歌」演唱會，27日晚上在台中公園思恩堂旁草皮廣場展開；包括邰肇玫、鄭怡、南方二重唱、知己二重唱、施孝榮等民歌手開唱，陣容堅強，還有50吋LED液晶電視、高級自行車、花博門票等摸彩好禮，免費邀請民眾參加。

市長林佳龍表示，慶祝鐵路高架捷運化，市府10月舉辦精彩活動，歡迎大家多到綠柳川等舊城區景點走走，欣賞台中城市之美。27日晚上在民政局長副局長盧政遠、徐仙卿等人的陪同下出席「Listen 與民同歌」演唱會，與民眾一起聆聽民歌；林市長也抽出2輛自行車摸彩品，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，台中公園越來越美麗，日月湖經過大規模清淤整治，也越來越乾淨，還可以划船，希望未來有更多音樂會或表演活動都在台中公園舉辦；晚上舉辦民歌演唱會，是為了慶祝明天台中鐵路高架捷運化全線通車，這也是台中史上重要的一天。

林佳龍指出，從豐原一直到大慶，本來有5個車站，現在再添5個新站，成為一條具備捷運功能的高架化鐵路。花博即將開幕，鼓勵大家多搭乘火車前往花博園區，不但方便，也響應綠色交通。

民政局表示，「民歌」是四、五年級生的共同記憶，希望藉舉辦民歌演唱會，讓四、五年級生重溫舊夢，也與市民共享舊城的故事與回憶。這場演唱會民歌手陣容堅強、唱功一流，有「創作才女」邰肇玫、「高音美聲歌后」鄭怡，還有三度奪取金曲獎「最佳重唱組獎」的南方二重唱（女聲組）及知己二重唱（男聲組），而以「拜訪春天」、「歸人沙城」成名的施孝榮也到場獻唱。

(中時 )