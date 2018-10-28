舊城新生博覽會 中市府邀知名民歌手台中公園開唱

舊城新生博覽會系列活動！中市府邀知名民歌手台中公園開唱與民同樂。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
市長林佳龍表示，慶祝鐵路高架捷運化，市府舉辦精彩活動，歡迎大家多到綠柳川等舊城區景點走走，欣賞台中城市之美。（陳世宗翻攝）

台中市政府為慶祝鐵路高架化即將全線通車，特舉行「舊城新生博覽會」系列活動，其中「Listen 與民同歌」演唱會，27日晚上在台中公園思恩堂旁草皮廣場展開；包括邰肇玫、鄭怡、南方二重唱、知己二重唱、施孝榮等民歌手開唱，陣容堅強，還有50吋LED液晶電視、高級自行車、花博門票等摸彩好禮，免費邀請民眾參加。

市長林佳龍表示，慶祝鐵路高架捷運化，市府10月舉辦精彩活動，歡迎大家多到綠柳川等舊城區景點走走，欣賞台中城市之美。27日晚上在民政局長副局長盧政遠、徐仙卿等人的陪同下出席「Listen 與民同歌」演唱會，與民眾一起聆聽民歌；林市長也抽出2輛自行車摸彩品，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，台中公園越來越美麗，日月湖經過大規模清淤整治，也越來越乾淨，還可以划船，希望未來有更多音樂會或表演活動都在台中公園舉辦；晚上舉辦民歌演唱會，是為了慶祝明天台中鐵路高架捷運化全線通車，這也是台中史上重要的一天。

林佳龍指出，從豐原一直到大慶，本來有5個車站，現在再添5個新站，成為一條具備捷運功能的高架化鐵路。花博即將開幕，鼓勵大家多搭乘火車前往花博園區，不但方便，也響應綠色交通。

民政局表示，「民歌」是四、五年級生的共同記憶，希望藉舉辦民歌演唱會，讓四、五年級生重溫舊夢，也與市民共享舊城的故事與回憶。這場演唱會民歌手陣容堅強、唱功一流，有「創作才女」邰肇玫、「高音美聲歌后」鄭怡，還有三度奪取金曲獎「最佳重唱組獎」的南方二重唱（女聲組）及知己二重唱（男聲組），而以「拜訪春天」、「歸人沙城」成名的施孝榮也到場獻唱。

(中時 )

國5頭城交流道匝道今日通車 分散… 罹癌小鬥士 想延續生命當社工

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。