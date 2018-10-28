「同志本就互相歧視」電影《紅樓夢》探討並傳達人人平等

2018年10月28日 14:44 中時電子報 李家穎 ／專訪 ／專訪

男版《紅樓夢》從開拍就造成話題，近期上映依舊話題不斷，片中嗑藥、濫交、輕生、歧視，讓不少人望之卻步，更有人批評這是醜化同志、破壞婚姻平權的努力。劇中主角接受訪問則表示，其實電影是真實的呈現部分人的生活，不管性別與性向都有這樣情形出現，是探討也是警惕，最終訴求則是要觀眾去思考，並傳達人人平等。

紅樓夢演員接受專訪，左起陳彥名、唐綸、蔡力允。（圖／記者李家穎攝）

《紅樓夢》找來眾多鮮肉男星激情演出，卻因負評讓票房沒有預期亮眼，《中時電子報》專訪演員陳彥名、唐綸、蔡力允與監製劉楓棋，他們提到有不同的看法是正常的事情，這就像婚姻平權有兩派說法一樣，都是很主觀的事情，而片中想探討的人性面，更會讓觀看過後的影迷有所思考，這就是這部電影入圍多項國外影展的主因。

近期婚姻平權在台灣邁向新的一步，在高喊反歧視的同時，卻也有聲音喊出：「同志本就互相歧視」，卻要大家不要歧視他們。在《紅樓夢》中也將歧視詮釋出來；演員群表示，同志喜歡將人分成各種族群，比如蔡力允被稱為狼、陳彥名被稱為猴，甚至還有熊族跟豬族，或是排擠性病患者的狀況，電影將這部分完整演出，對外同志族群希望眾人不要對弱勢團體歧視或霸凌，但其實自己有可能也是霸凌者，透過電影劇情，也讓影迷可以自我省思。

陳彥名認為不應該給任何人事物貼上標籤。（圖／記者李家穎攝）

因同志劇《深藍與月光》打響知名度的陳彥名表示，接演多部同志後擁有不少同志粉絲，讓他了解到同志族群的辛酸與狀態，他認為「同志不需要外界包容」，因為同志並不是一個錯，所以不需要別人來包容，更不應該被貼上標籤。

蔡力允認為每個人都有不同觀點，這才是社會多元的原因。（圖／記者李家穎攝）

在《紅樓夢》與《我的卵男日記》中都是演男同志的情侶的蔡力允，認為不要把同志放在框框裡，也不要用先入為主的想法來看電影，因為同樣的故事也會發生異性戀中，不能因為是同性戀而放大檢視。

唐綸認為在追求訴求的同時，也必須反思自己。（圖／記者李家穎攝）

青春男星唐綸擁有不少同志粉絲，在《紅樓夢》中當起男同志情侶的小三，更染上了吸毒、濫交等惡習。他表示劇中更多的是讓大家去思考與探討人性的行為，因為的確有部分的人是過著這樣的生活，但並不代表所有的同志都是這樣，而這些負面的教材，並不是要讓人去效法，而是一個警惕。在婚姻平權走向光明化的現在，強調人都有存在的意義，不該去剝奪任何人的權利，也要在要求別人平等對待自己時，提醒自己不要成為那個自己討厭的人。

(中時電子報)