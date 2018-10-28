罹癌小鬥士 想延續生命當社工

國三生洪坤樺（中）是罹癌小鬥士，今日獲頒慈濟新芽獎學金。（柯宗緯攝）

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國三生洪坤樺（右）不向命運低頭，學校及教育局提供病床邊教學。（柯宗緯攝）

「罹癌小鬥士」高雄國三生洪坤樺飽受3種癌症所苦，幾乎以醫院為家，長期接受化療，但他勇於面對生命，積極抗癌且不放棄學業，學校老師也樂於到病床教學，他期待有朝一日戰勝病魔成功，將來想當社工回饋社會，他的故事打動人心，28日獲慈濟基金會頒發新芽獎學金，懂事的他更決定全數捐助公益。

洪坤樺小學1年級右腳撞傷開刀，4年級騎車又撞斷腿，送醫確診惡性骨肉瘤，醫師評估有7成治癒機會，先後接受7次化療、30次放射治療，未料老天又跟他開了場玩笑，2年前上國中，腫瘤轉移到肺部，進行肺葉切除手術。

去年，坤樺又常莫名暈眩，就醫又發現腦部有腫瘤，做了冷凍治療及骨髓移植，今年1月腫瘤轉移至左手臂，3種癌症纏身，4年先後動過6次大手術。他小小身軀得承受病生死交關手術，進行放、電、化療，皮膚蒼白、眉毛淡了、頭髮也掉了，但他不哭不鬧，反而心疼安慰父母。

洪母劉玉玲表示，他不喜歡大人介入，每次療程都自己醫生溝通，雖然身為人母的她萬般不捨，也只能鼓勵、陪伴兒子挺過這漫長的道路。數學老師蔡函芩盛讚坤樺好學不倦，主動向學校申請正規課程的床邊教學，縱使一整年沒上學，成績也依舊名列前茅，希望能考上離家近的小港高中。

洪坤樺笑說，本來心願想當護理師，但聽說實習同學彼此要打針就膽怯，改換志願為社工，因為抗癌歷程深受貴人相助，希望能盡己之力成為別人的貴人。今他獲慈濟新芽獎學金進步獎肯定，校長與老師們也到場為他打氣。

(中時 )

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