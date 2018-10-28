台藝大前系主任搞鬼教師甄選 高院判刑1年4月

2018年10月28日 14:36 中時 陳志賢

曾獲國家文藝獎、台新藝術獎的知名舞者姚淑芬，2013年參與國立台灣藝術大學舞蹈系專任教師甄選時，雖然名列第1卻意外落選，事後被查出是時任系主任吳素芬竄改「擬聘建議表」所致，一審依偽造文書罪判吳素芬1年4月徒刑。案經上訴，高院痛批吳女始終未能坦承犯行，一再飾詞卸責，毫無悔意，仍判處吳女徒刑1年4月。本案可上訴。

此外，吳素芬在台藝大進行校內調查期間，2013 年6 月25日以口述方式要求助理曾伊莉以電腦打字方式製作內容不實之舞蹈系系評會議紀錄，檢方另依偽造文書罪起訴台藝大前校長謝顒丞、吳素芬、曾伊莉3人，此案仍由新北地院審理中。

姚淑芬2013年爭取台藝大舞蹈系專任教師時落選，由第2名的「張婷婷TTCDance」舞團藝術總監張婷婷錄取，成為舞蹈系專任教師。姚淑芬獲悉自己雖為第1名卻落榜，提出刑事及行政訴訟，2015年6月最高行政法院判姚淑芬勝訴確定，台藝大因此聘姚女為台藝大舞蹈系兼任教師。

事後檢方調查發現，姚淑芬以第1名之姿落選，原因出在當時的台藝大舞蹈系系主任吳素芬竄改「擬聘建議表」而落選，並依此將她起訴。

一審審理時，吳素芬在審理時否認有竄改之情，並辯稱系教評會決議沒排優先順序。不過，台藝大舞蹈系教評會多名與會教師、行政人員卻都表示，當時有按校方「專任教師聘任辦法」排列出優先順序，法官認為幕後是吳素芬搞鬼，依偽造文書罪判吳女1年4月徒刑。

案經上訴，高院痛批吳女始終未能坦承犯行，一再飾詞卸責，迄今未能取得姚淑芬之諒解或表示歉意，難認有悔意，且其犯罪性質及所生危害均非輕微，維持一審1年4月刑度。

高院又以吳女另案由新北地院審理，可見吳女對於社會規範並無正確認知，難期自發性改善更新，且吳女另案既已起訴，為免侵害另案審理之純淨空間，認為本案不宜率而宣告緩刑。

(中時 )