醉後昏睡驚覺嘴巴「有異物」 醒來發現慘遭3P性侵

2018年10月28日 14:45 中時 陳志賢

王姓與許姓男子前年透過謝姓友人邀約正妹到KTV喝酒歡唱，事後2男佯裝「暖男」，送酒醉正妹返家，但2男一心想跟正妹搞3P，趁她熟睡之際，分別將下體放進正妹嘴巴、在正妹下體磨蹭，正妹睡夢中因驚覺嘴裡有「異物」噁心而驚醒，事後2男賠償正妹60萬元，達成和解，高院判決2男徒刑2年，緩刑5年，各須支付公庫10萬元。

判決指出，去年6月間許姓、王姓男子約友人謝男到KTV唱歌喝酒，謝男即邀被害正妹一起歡唱，直至翌日凌晨2時才散場，2男見正妹酒醉即自告奮勇送她回家，但卻是不安好心，回程途中，她在車上醒來見不太熟的2人送她，為不讓2男知道其住處，還刻意先下車，再至超商買東西。

不料，2男卻不死心尾隨，還主動向她問說可以上樓坐一下嗎，被害人不好拒絕便讓2人上樓，還請2人再喝一罐啤酒，希望他們能早點離開，但2人卻與纏爛打，一直不肯離去，正妹只好先洗澡，隨後便因酒醉在房間睡著。

直至清晨，正妹因覺口中有「異物」，覺得噁心才驚醒，卻見2男分別以下體磨蹭她下體、放進她口中性侵，她情緒激動地要求2男放過她，並稱「你們趕快走，不然我會報警」，2人才離去，2人一審各被依乘機性交罪判刑3年10月。

高院審理時，2男已與被害人達成和解，並已賠償60萬元，改判2男徒刑2年，緩刑5年，各須支付公庫10萬元。全案可上訴。

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(中時 )