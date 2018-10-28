萬聖節泡泡秀親子活動 陳偉杰寓教於樂衝出高人氣

2018年10月28日 14:17 中時電子報 綜合報導

「不給糖，就搗蛋」的西洋萬聖節即將來到，周末街頭也見到許多小朋友配合活動變裝打扮，模樣可愛有趣，也沖淡選舉的緊張氣氛。不過距離投票剩不到一個月，候選人把握黃金周末衝刺拉票，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）候選人陳偉杰就應景化身成「偉杰葛格(哥哥)」，在萬聖節前周末舉辦歡樂親子泡泡秀，吸引上百位家長帶小朋友參與，現場歡樂熱鬧，也顯出陳偉杰的高人氣。

陳偉杰說自己也有正在就讀國小的孩子，非常明白每到周末父母都希望帶著孩子出門走走，增加孩子戶外運動時間，而他的競選總部前面就是兒童遊憩區，他也特意挑選周末舉辦親子活動，就是希望讓家長與小朋友同樂，也表示自己對親子教育的重視。淡水移居人口中有非常多是小家庭，雙薪父母平日都忙於工作，親子相處時間非常有限，陳偉杰自己也是如此，往往只有周末才有機會與孩子們共同活動。所以即使選舉忙碌，陳偉杰還是鼓勵親子活動，並且邀請選民一同參加，目前他已舉辦過親子電影欣賞會、氣球泡泡秀，接下來也會陸續在競選總部或活動中心辦理類似活動，增加親子互動時間。

圖片來源：新北市第一選區候選人陳偉杰 提供

此次淡水第一選區（淡水、八里、三芝、石門）出現七位候選人搶四席的情況，而陳偉杰是現任議員蔡葉偉的指定接班人，與蔡葉偉同樣來自教育界，關心教育政策。陳偉杰說，他上周已發出具體的政見文宣，尤其注重教育發展。而他當選後除了接下蔡葉偉議員任務，持續幫各級學校爭取經費，完善教育環境外，更要大力推動親子共讀、遊戲，擴大辦理學校與社區親子活動等，讓家長與孩子有更多共同活動時間，提升親子關係。

(中時電子報)