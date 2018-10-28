日月潭環湖馬拉松，超馬媽媽邱淑容截肢踩三輪車登場

2018日月潭環湖馬拉松，超馬媽媽邱淑容截肢踩三輪車登場。（廖志晃攝）

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日月潭環湖馬拉松「1公里捐1塊錢」公益圓夢，捐款給以琳社會福利關懷協會及划船委員會。（廖志晃攝）

日月潭環湖馬拉松，超馬媽媽邱淑容截肢踩三輪車登場

廖志晃／南投報導

2018日月潭環湖馬拉松，共有來自25國4000名選手，分別挑戰42K全馬及29K超半馬賽程；其中，台灣超級馬拉松跑者及多項紀錄保持人邱淑容，雖然截肢，仍然踩著三輪車共襄盛舉，精神令人感佩！

日月潭環湖馬拉松28日清晨6時，由南投縣副縣長陳正昇和日月潭國家風景區管理處長洪維新鳴槍開跑；陳正昇表示，環湖馬拉松賽事邁入第6年，賽事採用道路更已取得IAAF賽道丈量認證，國際選手年年增加。

洪維新表示，日管處正舉辦「勇闖日月潭」小百岳玩三鐵運動認證，只要在日月潭地區完成泳渡日月潭、自行車環潭、環湖路跑、貓蘭山或頭社後尖山「小百岳登頂」等4項活動任選3項，前800名完成審核者，除可獲得限定特製獎牌及認證證書，還可挑戰成為日月潭運動極限王！

台灣知名超級馬拉松跑者及多項紀錄保持人邱淑容，在2008年完成「穿越法國」（Trans Gaule）18天超級馬拉松1150公里賽後，因腳底起水泡破皮引發感染蜂窩性組織炎，而後併發敗血症截肢，但她秉持永不放棄的信念，以踩三輪車方式，挑戰42公里全馬！

日月潭環湖馬拉松以「1公里捐1塊錢」理念公益圓夢，今年捐贈10萬元給南投縣以琳社會福利關懷協會，支持弱勢兒童的課後照顧與身心障礙者職業訓練；另捐贈5萬元給南投縣體育會划船委員會，支持在地學生參加國際比賽。

(中時 )

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