從普悠瑪看台灣 黃智賢：人命安全不敵執政者私心和愚蠢

2018年10月28日 14:27 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

交通部長吳宏謀（右）就普悠瑪事故造成重大傷亡向國人致歉。(資料照片，中央社)

台鐵普悠瑪6432次列車10月21日傍晚在蘇澳新馬車站前出軌，造成18死、近200傷的慘劇。政治評論員黃智賢今天表示，普悠瑪出事是百分之百的人禍，台鐵欠的，不是高科技，而是正常合理的管理。是把安全當成不容妥協的底線。是對乘客生命的愛惜。放大來看，台灣也是這樣。整個台灣，就像失速的普悠瑪。人命和安全，不敵執政者的私心和愚蠢。轟隆隆，往錯誤的方向去，賭命。

普悠瑪出事至今，台鐵局長鹿潔身請辭獲准，交通部長吳宏謀是否下台則尚未確定。黃智賢今日在臉書指出，從第一時間開始，台鐵和交通部只有謊話，和更多的謊話。從火車有沒有故障 ?什麼東西故障了 ?司機有沒有關閉ATP ( automatic train protection ) ?有沒有向上報告關閉 ?普悠瑪有沒有裝ATP的遠端監控 ?全都是謊話，而且謊話裡還裝著連環謊話。

黃智賢強調，台鐵和交通部不是找原因，甚至不是要追究真正的責任，而是找替死鬼。從交通部，台鐵，甚至到檢察官，都只想把責任甩到最基層，沒有靠山的司機一個人身上。可恥的檢察官，甚至可以睜眼說瞎話，說機械故障的可能不大。只一心一意要收押司機。從有心人看不下去而丟出來的，最後43分鐘通聯。看到司機從頭到尾一直在報告車子的故障，一直要求要把車停下來。

她指出，37年來，台鐵運量增加了一億人次，員工卻減少了一萬人。這減少的，就是司機員，調度員，維護員。因為台鐵虧損，上級常常不准增加人員，更不可能有合理的薪資和福利。人力減少不是因為高科技而減少人力需求。而是員工嚴重過勞，每天按照血汗班表上班。台鐵已經23年沒有調整票價了。這樣的票價，完全入不敷出。吳宏謀一當上交通部長，就下令兩年內不能漲票價。台鐵在各種壓力下不斷開新站，增加班次。為了照顧偏遠民眾的交通，許多運量不夠的路線和停靠站，也要維持。可是卻沒由足夠的人力做合理妥適的保養，維修和調度。如今出事了，吳宏謀竟涎著臉說，他的去留是長官決定。死都不肯下台。那也是剛剛好而已。

(中時電子報)